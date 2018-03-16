冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



陸委會副主委邱垂正日前表示，31項惠台措施逾半數是過去既有的舊措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸國台辦公布「卅一條惠台措施」後，行政院研議多日，今將公布因應對策。在公布之前，行政院已先將對岸所稱「惠台」定調為「對台」，不讓大陸在口頭上占便宜；但面對大陸一再進逼，政府因應必須具體，以安國人之心，絕不能只流於口頭的名詞之爭。

大陸宣布「惠台」措施之後，國安單位即進行戰略評估，顯見政府不敢掉以輕心。但由於對岸是由大陸國台辦宣布，府院不願拉高層級回應；近日除了陸委會的回應，最大陣仗就是今天由行政院統合各部會意見之後，一次作整體回應。

不過，從行政院長賴清德近期接受立委質詢所作答覆，已可獲得梗概輪廓。亦即，如賴清德所說，面對中國的「對台」政策，一定要持續「壯大台灣」，一併解決包括就學、就業、投資及創業等問題，「只有台灣壯大，才能把人才吸引住」。

昨天在行政院會上，賴清德也特別提到最近台灣文化界傳來多項振奮人心的好消息，「在台灣，所有的藝術創作者，都可以自由在自己的土地上說故事，發揮最大的創作量能」，對照中國大陸的「審批制度」將傷害藝術創作的自由，其用意不言可喻。

賴清德的「壯大台灣」政策，國人不難理解，今天公布的因應策略，也勢必會提出「加碼」措施，作為反制。但中國大陸從過去的文攻武嚇，到如今，方法更為高明，手段也更靈活，也愈來愈讓台灣人民「有感」，民進黨政府若只會以過去思維來面對大陸，對國人未必有說服力。

面對兩岸情勢，已有學者預測對岸將從「硬手防獨，軟手促統」，轉為「硬手為虛，軟手為實」。我政府除了把「惠台」正名為「對台」，並提醒「對台措施有風險存在」之外，恐怕該多花心思，擘畫更能留住人心的政策；否則，在對岸「軟手」策略下，難保台灣民意不會出現逆轉。