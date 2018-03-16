賴揆：「審批制度」傷害藝術創作自由

2018-03-16 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院長賴清德表示，「審批制度」將傷害藝術創作的自由。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院今天公布大陸卅一條「對台」措施的因應對策，其中包括影視產業等文化相關部分。行政院長賴清德昨天主持行政院會時特別提示，兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於必須尊重創作與表意自由，「審批制度」將傷害藝術創作的自由，真實的文化自由才能真正對兩岸文化產業的合作與交流有所助益。

大陸在二月廿八日提出「卅一條惠台措施」，包括台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作，可不受數量限制等。台灣影視業者對相關措施表示歡迎，甚至傳出可能組團到大陸進一步了解、溝通。文化部長鄭麗君昨天在行政院會後記者會表示，對個人而言，大陸「對台」措施是機會、也有吸引力，但站在政府角度，必須提醒，「因為中國是一個有審批制度的國家」，這些措施有風險存在。

據轉述，昨天院會上，賴清德提到，最近台灣文化界傳來多項振奮人心的好消息，在電影圈，有《幸福路上》榮獲二○一八日本東京動畫大獎最佳長片獎，《大佛普拉斯》入圍紐約「新導演／新電影影展」；在文學方面，《單車失竊記》入圍英文世界聲譽最高的「曼布克國際獎」。

賴清德表示，這幾部作品在國際大放異彩，都是「越在地，越國際」最好的證明；「而我們對藝術創作的開放性，更是台灣彌足珍貴的資產」。

隨後，賴清德話鋒一轉，提及兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於必須尊重創作與表意自由，「審批制度」將傷害藝術創作的自由。