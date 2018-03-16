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工程會：涉國安採購 不准陸資參與

2018-03-16 00:26聯合報 記者江睿智／台北報導

公共工程委員會日前發函要求嚴審陸資參與政府採購案，但強調與大陸對台卅一措施無關。...
公共工程委員會日前發函要求嚴審陸資參與政府採購案，但強調與大陸對台卅一措施無關。 圖／聯合報系資料照片
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公共工程委員會昨天表示，國防採購室二○一七年十二月廿日來函詢問，涉及國家安全者，機關可否於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與採購。工程會因此發布解釋令，各機關辦理影響國家安全的採購，得於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與。

工程會強調，此解釋令與中國大陸卅一項對台措施無關。

大陸日前祭出卅一項惠台措施，行政院今天將說明因應做法，其中工程會三月五日發函全國機關及縣市政府，要求嚴審陸資參與政府採購案，若「在政治、社會、文化上具敏感性或影響國家安全」，得於招標時，載明禁止在台陸資參與。

大陸惠台措施陸資

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