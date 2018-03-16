政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



中國大陸國台辦二月廿八日公布「卅一條惠台措施」，行政院長賴清德前晚聽取各部會提出報告後，今天將公布行政院的因應對策。

由於教育部日前警告大學專任教授以專案方式到大陸任教或參與重點研發計畫，均屬「違法」，政府將嚴格處理，外界質疑政院因應對策是否偏於「防弊」？但據了解，行政院也將提出「興利」部分。

其內容包括教育部及科技部日前提出的「加碼」留人攬才措施，例如玉山計畫及高教深耕計畫都可作為彈性薪資，以及科技部原就規畫包括延攬青年學者的「哥倫布計畫」、「愛因斯坦計畫」，提升資深學者專案計畫研究經費等。行政院發言人徐國勇表示，相關內容將由行政院副院長施俊吉對外公布。

至於大陸以「惠台」稱呼卅一項措施，賴清德本周二在立法院答詢時，均已稱為「對台」措施，並以此定調；政院也指示各部會，統一使用「對台」一詞，釐清對岸這些措施的本質並非「惠台」，以正視聽。

大陸公布「卅一條惠台措施」，行政院發言人徐國勇（右）表示，政院今將公布因應對策。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

政院人士指出，大陸公布的卅一項措施，並沒有真正「惠台」，例如為鼓勵台灣人參與大陸扶貧工作，允許台灣人捐錢，何來「惠台」？因此，行政院已指示各單位口徑一致，對外談論相關措施和公文往返時，統一使用「對台」。

大陸二月廿八日公布「卅一條惠台措施」後，賴清德在隔天（三月一日）行政院會就指示施俊吉成立專案小組，進行政策比較及研究，作為因應，「該檢討就檢討，該加強就加強」。

行政院原訂本周一召開因應會議，但因仍待進一步彙整資料，臨時取消。徐國勇昨天在行政院會後記者會表示，賴揆前晚臨時召集會議，聽取近十個部會報告；今天將由施俊吉向外界說明相關對策。

由於大陸「對台」卅一項措施，範圍包括經濟、教育、科技、金融、文化、兩岸交流等諸多領域，涉及的部會相當多，據指出，行政院今天對外公布因應策略後，各相關部會也將就政策部分作詳細說明。