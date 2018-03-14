學者申請陸計畫 科技部籲勿忘智財權

科技部長陳良基。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

面對中國大陸祭出卅一項惠台措施，科技部長陳良基昨表示，若中國大陸是重要戰場，「的確要有一些人去了解」，對人才持開放創新的態度，台灣資源有限，要讓年輕人到處征戰，並營造有發展空間的環境，但他提醒學者，若曾接受過我方部會補助，申請大陸計畫時，務必要維護智慧財產權。

科技部次長蘇芳慶補充說，台灣的半導體產業及精密機械製造等，遙遙領先大陸，製藥產業更領先五到十年，大陸想走捷徑挖才，不得不落實保護。

蘇芳慶說，智財權能保護國內尖端技術不外流，全世界都不遺餘力，例如大陸聯想電腦併購ＩＢＭ個人電腦部門的交易時，也要經過美國審查，尖端科技研發仰賴政府大量經費挹注，成果是全民共享，是國家層級的科研責任，後續將盤點法規是否需要檢討。

一位曾接過科技部一般計畫案及產學合作案的大學教授說，保護智財權這種事根本不用講，大家都知道要保護技術，政府首要做的應是建立生態圈，建立完善的科研環境，而非「講官話」，一味恐嚇學者不要向外發展。

外界憂心惠台措施恐引發高教人才外流，教育部長潘文忠前天指大學專任教師以專案、專職方式赴陸任教或參與大陸國家重點研發計畫，「明顯違法」。台師大教務長陳昭珍呼籲，「紅線在哪要畫清楚」，若連學術交流都違法，問題十分嚴重。

教育部國際司長畢祖安回應說，一般交流常態的短期客座講學並無違法，目前也無修法打算，現階段也不會主動查現職教師有無在陸兼職或兼課。