陸惠台31措施 賴清德：不會要國人別登陸

2018-03-14 00:07 聯合報 記者鄭媁／台北報導



行政院長賴清德昨天在立法院答詢。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

中國大陸公布卅一項惠台措施，行政院原訂要召開跨部會會議研商對策，卻臨時決定延期，行政院長賴清德昨天在立法院答詢表示，有資料須進一步彙整，本周會向社會提出說明。他說，不會呼籲國人不要到中國大陸，政府會提出具體因應對策。

國民黨團昨要求行政院對大陸惠台政策的因應策略提出專案報告，但民進黨團認為「緩不濟急」，且正值施政總質詢期間，因此否決提案。

賴清德指出，中國大陸對台卅一項政策沒有細節，他雖也看到對岸閩江學院要招攬人才，正廣發邀請函，薪資從年薪十五萬人民幣起跳，社會也對此有些想法，但這是一時性，還是長期性的措施，要進一步觀察，不妨多點時間看看，除了宣示以外，具體的做法為何。

至於教育部、衛生福利部提出示警，部分項目登陸可能觸法，是否被解讀為反制惠台是採緊縮政策，賴清德說，不必要用放鬆、緊縮這樣的名詞去定位，「我們嚴肅面對卅一項對台政策，務實擬定因應對策」。

賴清德說，大陸要併吞台灣是國家政策，對岸領導人可以修改法律，沒有任期限制，現在做這樣的宣示，我方必須了解後續發展會如何；他說，接任行政院長，最重要的工作就是建設國家、發展經濟、壯大台灣，只有台灣站穩，才有辦法留住人才。