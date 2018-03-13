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陸惠台搶才 陳良基：台需營造留才環境

2018-03-13 15:58中央社 台北13日電

科技部長陳良基今天表示，年輕人理應四處征戰，但台灣也要營造一個讓人願意留下來的環...
科技部長陳良基今天表示，年輕人理應四處征戰，但台灣也要營造一個讓人願意留下來的環境。聯合報系資料照
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中國大陸日前公布31項惠台措施，以高規格條件吸引台灣學術人才。科技部長陳良基今天表示，年輕人理應四處征戰，但台灣也要營造一個讓人願意留下來的環境。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展。科技部長陳良基今天捐贈科普影片「永不妥協—實驗室的挑戰故事」公播帶給教育部，會後接受媒體採訪，對大陸惠台政策發表看法。

陳良基表示，科技部向來鼓勵學者開放合作，到不同地方蹲點，與大陸的人才交流也是行之有年，因此他評估這次大陸惠台政策，對台灣真正優質的人才影響「不是那麼大」。

陳良基指出，台灣還是需要一些瞭解中國的人，他在台大時也就常鼓勵年輕人要到處征戰、累積經驗，「如果他（指大陸）是一個重要戰場，當然我們就要有人去瞭解」。

不過陳良基也說，台灣必須營造環境，讓人願意留下來為這塊土地打拼。科技部和教育部近年來推出許多計畫，包括一同到美國徵求「玉山學者」，增加研究計畫主持費用等，他相信台灣足以在全球科學競爭之下，提供一個成熟發展的機會環境。

教育部長潘文忠昨天在立法院備詢時，對兩岸互相觀摩學習持開放態度，但他也表示，如果用專案或專職參與中國的計畫，就屬於法律明確規範，現職的公私立大專教師都要遵守兩岸人民關係條例和教育人員任用條例，不能到對岸任教或兼職。

陳良基則表示，台灣學者赴陸，一定要遵照主管機關（教育部）的規定。他提醒，中國畢竟是共產、獨裁的社會，在那邊上課要小心什麼可以講、什麼不能講，做研究要小心什麼可以做、什麼不能做，不像台灣那麼自由自在，「聰明的人」就會考慮到這些因素。（編輯：張芷瑄/孫承武）

陳良基教育部

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