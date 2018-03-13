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大陸高薪挖角台灣教授、博士 賴揆提3問

2018-03-13 13:50聯合晚報 記者陳熙文劉宛琳／台北報導

大陸祭出重金挖角我學者赴陸，行政院長賴清德(左)在立院答詢時提出三問，「這是不是...
大陸祭出重金挖角我學者赴陸，行政院長賴清德(左)在立院答詢時提出三問，「這是不是一時性的措施？有沒有長期性？未來到底會怎麼樣？」 記者曾吉松／攝影
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大陸祭出惠台31項措施，重金挖角我學者赴陸，開出年薪人民幣100萬元的薪資水平，約是目前台灣教授薪資的4.5倍。行政院長賴清德今天提出三問「這是不是一時性的措施？有沒有長期性？未來到底會怎麼樣？」他認為應該花更多時間觀察具體細節。

針對大陸31項惠台政策搶人才，行政院原定昨天召開因應會議，卻突然喊卡。賴清德今天在立法院答詢時說明，資料仍需要彙整，行政院會盡速召開因應會議，本周會提出因應策略，行政院會嚴肅面對，務實因應。

然而，對岸已先一步提出薪資近千萬元挖角國內青壯高教人才。國民黨立委蔣乃辛引用教育部資料質詢，目前我國大專院校教師教授級最高月薪為11萬6825元，政府盡快針對對岸挖角我國高教人才拿出對策。

賴清德回應，31項惠台政策並沒有施行細節，對於閩江學院廣發邀請函，社會也有一些想法，到底薪資是多少，是不是一時性的措施？有沒有長期性？未來到底會怎麼樣？應該花更多時間觀察具體細節。

國民黨立委黃昭順詢問賴清德，要不要建議蔡英文總統來召開國安會議？由總統提出相關策略和國安戰略因應。賴清德回應，是否要召開國安會議是總統的職權，有需要他相信總統會召集。

中國大陸上月28日公布31項「積極促進在投資和經濟合作領域加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」對台優惠政策，項目包括允許台資企業參與「中國製造2025」行動計畫、台灣人可報名參加53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試、專業人才可申請參與國家「千人計畫」和「萬人計畫」，以及鼓勵台灣教師至大陸高校任教等。

本周陸續有台灣學者收到陸校邀請函。前身為閩江職業大學的褔建省閩江學院（現中國國家主席習近平曾任閩江職業大學校長近6年），近期向台灣新聞傳播系、文化產業管理系學者提出年薪人民幣15萬元至100萬元不等的優渥待遇。

賴清德國安會薪資

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