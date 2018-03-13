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陸重金搶才 台大：政府禁得了？

2018-03-13 13:43聯合晚報 記者王彩鸝馮靖惠林良齊／台北報導

教育部長潘文忠昨天在立院答詢時表示，國內大學教師若以專案或專職方式參與大陸國家重...
教育部長潘文忠昨天在立院答詢時表示，國內大學教師若以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法，教育部不會放行；圖為台大校園。 記者侯永全／攝影
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登陸學者：教部違法說形同學術界「戒急用忍」

大陸推出31項惠台政策，教育部潘文忠警告，公私立大學專任教師以專案、專職方式赴陸任教或參與大陸國家重點研發計畫「明顯違法」。學者表示，防止大陸搶人才，光頒禁令是無法治本；已在大陸取得教職的年輕學者說，這形同學術界的「戒急用忍」，對大陸沒什麼影響，傷害最大的是台灣，逼台灣學界「二選一」。

台灣大學副教務長張耀文表示，要防止大陸的搶才，光祭出法令禁止是無法治本的，大陸的科研計畫可以透過其在台或是國外的公司補助國內科研人員，政府禁得了嗎？

台灣師範大學教務長陳昭珍表示，「紅線在哪裡要畫清楚」，如果連學術交流都違法的話，「那這個問題恐怕就十分嚴重」。

天津工業大學台籍講師徐偉軒，原本在金門當國中老師，後來赴北京清華大學讀博士，去年6月取得博士學位，馬上在天津工業大學謀得教職，他說，潘文忠的「違法」說他沒影響，因為他已辭去台灣教職，他並非不願意回台灣，而是台灣沒機會。

徐偉軒說，大陸大學初聘師資，條件是35歲以下，他去年6月申請教職時，年齡35歲又4個月，還要寫報告經過審核才通過；反觀年輕博士留在台灣，都要從兼課、代課做起，亦即要當很多年流浪教師。他說，教育部若要嚴格禁止教師赴大陸，最後就會逼台灣學者二選一。

張耀文指出，台大電機資訊學院早已有多位教授獲邀大陸高校的「千人計畫」或省級的講座教授，開出來的年薪大多在一、兩百萬人民幣，外加優渥的房屋津貼和家人的就業就學服務，但台大教授礙於現行法令並沒有接受。

張耀文表示，很多領域因為在台灣發展的瓶頸和長期的低薪，給了大陸搶才的拉力，而台灣的藍綠惡鬥或政策的失誤，高教政策陷入封閉性，造成台灣的高教競爭力每況愈下，部分領域發展遲滯，也成為台灣人才外流的推力。

義守大學校長陳振遠認為，由於現行國內年輕學者要取得教職不容易，如果沒有家庭因素的話可能就會前往大陸任教，如湖北經濟學院就有60多名台灣教師。人才是自由流動的，國際間大家都在搶人，如果教育部只是一味禁止，真的有用嗎？

教育部潘文忠台大

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