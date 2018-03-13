年輕博士心聲：別搞學術「戒急用忍」逼更多人二擇一！

2018-03-13 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部長潘文忠昨天在立法院答詢提出警告，現職公私立大專校院教師在大陸任教是「違法」，此話一出在大學圈議論紛紛，「學術交流、合作教學也不行嗎? 紅線畫在哪裡？」已在大陸取得教職的年輕博士感慨說，用對抗性手段禁止兩岸交流，彷彿是學術界的「戒急用忍」，最後只會逼台灣學界「二選一」。

天津工業大學台籍講師徐偉軒，原本在金門當國中老師，後來赴北京清華大學讀博士，去年6月取得博士學位，立即在天津工業大學謀得教職。他說，潘文忠「違法說」對他沒影響，因為他已辭掉台灣的教職。

徐偉軒說，大陸大學初聘師資，條件是35歲以下，他去年6月申請教職時，年齡35歲又4個月，還得寫報告經過審核才通過；反觀台灣的私立大學，很多錄取的都是「老老師」，甚至是已退休。

「不是我沒願意回台灣，而是台灣沒有機會。」徐偉軒說，年輕博士留在台灣，找工作不容易，想在大學教書，幾乎都要從兼課、代課做起，也就是大學的流浪教師，因此他才選擇到大陸讀博士，直接留在大陸找工作。

他說，教育部若要嚴格禁止教師赴大陸，最後就會逼台灣學者二選一。大陸公布惠台31措施之來來，台灣很緊張，會有人才外流的危機，但採取對抗性手段去禁止兩岸交流，此舉會強烈影響兩岸學術交流，對大陸沒有影響，傷害最多是台灣。