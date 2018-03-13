教師專案赴陸違法 教育部：目前不會進行調查

2018-03-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



面對大陸31項惠台措施，教育部國際司長畢祖安表示，法治面目前已經有一些規範，現任專任教育人員，不得到大陸兼職或兼課，自由身則不在此限。若是違反教育人員任用條例第34條者，則是回歸學校獎懲規定。

針對現職教師到大陸兼職或兼課之違法情事，教育部是否會進行調查？對此，畢祖安回應，「現階段還沒有這樣的規畫和考量。」針對台灣教師赴陸一事，站在政府的立場，就是積極提醒，法規也已經訂在那裡，目前也沒有要修法。

畢祖安表示，教育部絕對尊重學術自由，希望兩岸對等、互惠，正常、有序的交流。但是，如果這些措施有涉及兩岸條例相關規定，確實有必要綜整起來做一個善意的提醒。

畢祖安指出，「這些措施是大陸單方面提供的」，政府只是盤點現階段執行面，其實原本就有很多條件限制。若現行法令有規範不周延之處，經過行政院跨部會研議後，可能會對相關法令進行調整或補強。教育部會跟陸委會和相關部會，進行跨部會研擬，才會有整體的回應和作為。

大陸提出的惠台措施提到，受聘於在大陸註冊的獨立法人的台灣地區科研人員，可作為國家重點研發計畫項目負責人申報，享受與大陸科研人員同等政策。台灣專業人才可申請參與國家「千人計畫」，在大陸工作的台灣專業人才，可申請參與國家「萬人計畫」。

此外，台灣同胞可申報國家自然科學基金、國家社會科學基金、國家傑出青年科學基金、國家藝術基金等各類基金項目，具體辦法由相關主管部門制定。

依據教育人員任用條例第34條規定：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」教育部另訂有「公立學校專任教師兼職處理原則」據以規範公立學校專任教師之兼職事宜。現行與大陸地區公立學校交流政策，關於「研究、教學人員交流」部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，不能涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。」