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陸方積極搶才 胡幼偉：師資待遇最高年薪500萬

2018-03-13 10:53聯合報 記者林良齊╱即時報導

上月28日中國大陸祭出惠台31措施，許多大學也積極配合，甚至有學校祭出最高年薪台幣千萬元挖角，政治大學廣告系教授鄭自隆表示，雖然自己因為年紀不符合未收到，而公校教師因受到法令規範可能無法自由移動，但如此的高薪恐怕會鬆動私校教師。

鄭自隆說，尤其受到目前少子化壓力、甚至部分私校教師也得擔負招生責任，當陸方又祭出高薪時，可能就會前往任教。但他也說，老師前往大陸工作時也會考量如高薪可能是前幾年有而已、或是當地的生活條件等。

「我最近也有收到對岸學校的信」，文化大學新聞系系主任胡幼偉認為，目前大陸各校為落實政策，十分積極的針對符合資格的教師發信，但他認為，對目前現職的教師影響應不大，影響較大的恐怕是剛獲得博士學位及已退休教師。

胡幼偉說，國內因為少子化的原因，大多學校對增聘教師訂下的條件較為嚴苛，甫獲博士學位的畢業生恐怕無法取得教職，因此可能會在對岸的高薪之下赴陸任教，但這些人日後可能會歸國「影響應不大」。

他較擔心的是，目前國內公立大學已退休教師只要在私校任教被打成「雙薪肥貓」無法領取退休金，退休金又因年金改革減少許多，而對岸又開出較高薪水可能就會赴陸任教，這批人赴陸影響會更大，因為他們的教課與研究相較年輕教師更有資源、經驗，「損失的可能會是台灣學生的權益」。

胡幼偉指出，目前福建一些大學待遇至少都有150萬的條件，比起台灣教授年薪最高僅120萬左右還多，因為新聞傳播屬於文科，甚至還聽聞過理工、環保、農業等退休師資甚至有400萬、500萬的年薪。

大陸積極向台灣人才招手。圖為台大校園。聯合報系資料照
大陸積極向台灣人才招手。圖為台大校園。聯合報系資料照
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胡幼偉退休金西進

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