教育部長警告：大學教師專案赴陸「明顯違法」

教育部長潘文忠昨在立法院答詢時說，公私立大學專任教師不能以專案、專職參與大陸國家重點研發計畫或任教。 記者黃義書╱攝影 分享 facebook

大陸惠台措施一出 部會繃緊神經

大陸祭出卅一項惠台措施，恐對台灣人才產生磁吸。教育部長潘文忠昨天在立法院答詢時表示，樂見兩岸學術人才交流，但現行國內公私立大學專任教師，以專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法，教育部會在明確規範下，嚴格處理，也會積極提醒現職教授，避免觸法。

具公務員身分醫師「不得到對岸工作」

衛福部醫事司長石崇良也說，不會限制醫師赴陸發展，但要注意兩岸人民關係條例規定，具有公務人員身分的醫師，不得到對岸工作。

大陸日前宣布三十一項惠台措施，行政院原擬昨天召開因應會議，後因故延至明天舉行。不過，因應辦法未出爐前，教育部和衛福部都先釋出訊息，提醒教師、醫師到大陸工作，可能違反法令。這是否意味著政策緊縮，相關人士說，不必有這些類似的詮釋。

潘文忠指出，根據兩岸人民關係條例、教育人員任用條例，國內現職公私立大專校院教育人員在大陸任教為違法，「這是最基礎的規範」，所有現職教師都必須遵守。教育部也會嚴格讓學校和現職教育人員了解相關規範。

教育部國際司長畢祖安補充說，「大陸只是單方面提出惠台措施」，且很多基金都是國家級、政府設置的國家推動重點計畫，但從法治面上，依據兩岸人民關係條例第卅三條，國人不能參加大陸地區黨政軍等合作性活動；教育人員任用條例第卅四條也規定，現任的專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職，「但自由身又是另外一回事。」

教部：違法者 回歸各學校獎懲規定

畢祖安說，教育部只是先盤點現階段執行面，希望加強宣導已有的限制。至於違反教育人員任用條例相關規定時，他說，會回歸各學校獎懲規定。

石崇良指出，大陸對台灣醫界釋出利多措施均非新制，民國九十六年起，對岸陸續開放我國醫師申請換照。但在大陸執業，要取得行醫執照外，還要附上機構任職資料、黨證，相關限制不少，目前長期落地執業醫師少於五十人。石崇良說，雖有醫師在大陸開刀，但那些是臨時的手術示範，或醫師趁休假時去當「飛刀手」，行前需申請良醫證，每年約二百人申請。

石崇良說，衛福部不會限制醫師赴陸發展，但兩岸人民關係條例規定，具有公務人員身分的醫師，不得到對岸工作，若同時有其他身分，例如教師，需按教育部規定辦理，不要觸法。