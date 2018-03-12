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文化部因應陸惠台 雙軌制點火「國家隊」

2018-03-12 23:56聯合報 記者吳佩旻／台北報導

針對大陸祭出惠台措施，文化部持續關注，圖為文化部長鄭麗君。 圖／聯合報系資料照片
針對大陸祭出惠台措施，文化部持續關注，圖為文化部長鄭麗君。 圖／聯合報系資料照片
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中國大陸祭出惠台卅一項措施，也包括文化、影視等領域，如參與大陸廣播電視節目和電視劇製作等不受數量限制，放寬兩岸合拍電影、電視劇等主創人員比例等，開放力度之大、範圍之廣，前所未有。文化部說，目前「惠台」只有項目，尚無具體內容，後續將持續關注。

文化部說，未來將加強振興台灣文化內容產業，催生產業生態系，使台灣人才有更多的發揮機會，並積極拓展國際多元通路，打造國家文化品牌；將以「獎補助─投融資」雙軌制點火，提升產製量；並透過前瞻計畫四年共四十一點八億元，提供業者申請補助。

另今年四月將啟動六十億元的「文化內容投資計畫」，加上國發基金一、二期投資計畫四十億元，共一百億元投資產製工作，並成立「文化內容產業投融資專業協力辦公室」，引入民間多元資金，催生市場投融資。還有拓展國際通路、與業者以籌組「國家隊」為概念，振興內容產業。

此外，惠台措施也包括縮短批審時限，我方業界認為，目前兩岸合作常受到中國審批制度限制，若降低審批，業界認為有利文化產業交流。文化部說，當前兩岸文化及相關產業交流合作，主要障礙在對岸的審批制度。

例如中國一○六年三月施行的電影產業促進法，明定中國企業組織不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合拍電影，屢造成台灣業者權益受損。

電影文化部

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