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面對陸惠台 教育部、科技部都加碼留才

2018-03-12 23:52聯合報 記者馮靖惠吳佩旻／台北報導

國內大學教師若以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，教育部表示明顯違法。圖為...
國內大學教師若以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，教育部表示明顯違法。圖為台大校園。 記者侯永全／攝影
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大陸祭出惠台措施，儘管教育部潘文忠昨強調赴陸有條件限制，但多少仍會造成高教人才流失衝擊。潘文忠說，教育部有提出激勵的加碼措施，譬如玉山計畫及高教深耕計畫都可作為彈性薪資；科技部次長蘇芳慶說，科技部原本就規畫有相關措施，包括延攬青年學者的「哥倫布計畫」、「愛因斯坦計畫」，以及提升資深學者專案計畫研究經費等。

外傳教育部將擬修「兩岸文教交流提醒事項」，嚴查兩岸合作書面約定，規定公私立大學教師不得參與及執行大陸國家重點研發計畫等。教育部次長姚立德昨說，該訊息不盡正確，但留住重要高教人才確實是努力的目標，各部會已動起來因應，目前已將計畫提至行政院。

蘇芳慶也說，卅一項惠台措施中，僅三項涉及科技部，目前仍會先依現有的規畫持續執行。像是博士後薪水上限也解除，讓學校可依個人表現給予較高的薪資，未來也會有更多延攬博士人才的方案，會依現況持續檢討。

潘文忠昨在立法院教育委員會進行業務報告時，則是頻遭立委關切惠台措施衝擊。民進黨立委張廖萬堅質詢說，去年十月十九日大陸福建省教育廳提出「深化閩台教育交流合作」，要招攬一千名台灣博士生，今年二月廿八日又公布惠台卅一項政策，會不會讓很多人才被掏空、挖空？

民進黨立委陳亭妃說，是否有人利用兩岸現在的「曖昧關係」，以「學術交流」為名遊走在兩岸間？大陸以高薪資、高條件、高規格鼓勵台灣教師去任教，擋得住嗎？國民黨立委蔣乃辛說，兩岸頂大預算差太多，且台大國際排名一直掉，「國外學生和教授會想來台灣讀書或教書嗎？」

教育部高教深耕計畫潘文忠

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