大學校長直言：年輕助理教授 西進誘因大

大學專任教師以專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫，教育部表示明顯違法。圖為台大校園。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

大陸祭出惠台措施，雖然我方大學專任教師若以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫會違法，但大學校長直言，「西進誘因大，對年輕助理教授勢不可擋」；一名長期赴陸發展的教授也指出，政府不是給錢、調薪就能留人，整體研究環境、評鑑制度不變，都構成人才「推力」。

高雄師範大學校長吳連賞說，「西進對積極度高的年輕助理教授勢不可擋。」他認為，教育部認定學者到大陸從事專職或專案研究違法，但是審核時仍應有限度開放，例如只到大陸半年到一年的短期研究教學，大可不必限制太多；國內知名大學年輕教師目前已經有西進趨勢，過多限制可能更留不住人才。

實踐大學校長陳振貴說，大陸延攬人才偏好「海歸派」，也就是海外學成歸國的學者，不是想去就能去。這幾年大陸很敢開條件，有教授年近六十歲，被福建學校挖角，薪資比台灣高，另有科研經費，甚至給八十萬人民幣供生活起居，未來恐產生連鎖效應，接連吸走高教人才。

一位不具名的大學教授表示，他在北京大學及閩江學院都開課，這幾年大陸積極挖角，就連一所普通大學教授，年薪都有一五○萬台幣，但學術成果壓力也大，得設法登上國際期刊，有些教授甚至專門被吸收去寫論文。

他說，近年國內薪資凍漲加上年金改革，不少優質教授被挖角，產生年齡斷層，老師的評鑑制度限制又多，「同時要做研究又要教學，會把有熱情的老師消耗掉」。

交大副校長陳信宏說，五十五歲以上的教授，退休後可能到其他更高薪的地方，例如新加坡、香港等；大陸近年也撒很多錢，研究環境變完善，也形成西進誘因。

高教工會組織部主任林柏儀說，惠台措施允許台灣學者申請中國政府的研究補助，從強化科學跨界交流的角度來看，並不是壞事；外界擔憂人才外流，解決方案還是在我方政府本身，能否提供合理的工作機會給學者。