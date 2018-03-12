大學教師西進 陸委會也劃出紅線
大陸祭出卅一項惠台政策，教育部長潘文忠表示，國內大學教師以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法，教育部不會放行。陸委會昨晚也表示，有關台灣教師依陸方相關研發計畫申請基金，倘涉及兩岸條例相關規定擔任中國大陸黨政軍職務者，我方將積極調查相關事證。
陸委會表示，對於兩岸學術機構或人員間的良性交流，增進彼此理解及發現真理，政府均正面看待。但須提醒，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有差異，我大學教師以專案或專職方式參與中國大陸國家重點研發計畫，應謹慎評估其可能存在的風險及效應，以維護自身權益及安全，並應留意兩岸條例及相關法規，以避免觸法。
陸委會說，依兩岸條例第卅三條規定，台灣人民不得擔任中國大陸黨政軍機關成員；兩岸條例第九十條也有相應處罰。有關台灣教師依陸方相關研發計畫申請基金，若涉及兩岸條例相關規定擔任中國大陸黨政軍職務者，陸委會及有關機關將積極調查相關事證，並給予當事人陳述意見權利，以釐清個案事實，再做適當處置，「會視其具體行為態樣而定」。
陸委會說，對此類情形，政府相關部會已持續關注後續發展，將審慎評估對我相關產業及人才的可能影響。黨政人士指出，卅一項惠台措施，「許多項目就只有短短幾行字」，引發許多疑慮，陸方在辦法中也講不清楚，只說可去申請，工作內容和職務又是什麼，最終還是要看實際態樣認定。
行政院針對卅一條惠台措施已成立專案小組研擬對策。據了解，若有具體結論，預計行政院本周可能在周四行政院會後，由院長賴清德或副院長施俊吉與相關部會首長，共同對外說明因應對策 。
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