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大學教師西進 陸委會也劃出紅線

2018-03-12 23:41聯合報 記者許依晨／台北報導

現行法規雖禁止大學教師以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，但高教人才西進誘...
現行法規雖禁止大學教師以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，但高教人才西進誘因仍大。圖為台大校園。 記者侯永全／攝影
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大陸祭出卅一項惠台政策，教育部長潘文忠表示，國內大學教師以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法，教育部不會放行。陸委會昨晚也表示，有關台灣教師依陸方相關研發計畫申請基金，倘涉及兩岸條例相關規定擔任中國大陸黨政軍職務者，我方將積極調查相關事證。

陸委會表示，對於兩岸學術機構或人員間的良性交流，增進彼此理解及發現真理，政府均正面看待。但須提醒，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有差異，我大學教師以專案或專職方式參與中國大陸國家重點研發計畫，應謹慎評估其可能存在的風險及效應，以維護自身權益及安全，並應留意兩岸條例及相關法規，以避免觸法。

陸委會說，依兩岸條例第卅三條規定，台灣人民不得擔任中國大陸黨政軍機關成員；兩岸條例第九十條也有相應處罰。有關台灣教師依陸方相關研發計畫申請基金，若涉及兩岸條例相關規定擔任中國大陸黨政軍職務者，陸委會及有關機關將積極調查相關事證，並給予當事人陳述意見權利，以釐清個案事實，再做適當處置，「會視其具體行為態樣而定」。

陸委會說，對此類情形，政府相關部會已持續關注後續發展，將審慎評估對我相關產業及人才的可能影響。黨政人士指出，卅一項惠台措施，「許多項目就只有短短幾行字」，引發許多疑慮，陸方在辦法中也講不清楚，只說可去申請，工作內容和職務又是什麼，最終還是要看實際態樣認定。

行政院針對卅一條惠台措施已成立專案小組研擬對策。據了解，若有具體結論，預計行政院本周可能在周四行政院會後，由院長賴清德或副院長施俊吉與相關部會首長，共同對外說明因應對策 。

陸委會兩岸條例

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