陸吸才 我「嚴肅看待、審慎面對」

國發會主委陳美伶表示，初步評估惠台措施衝擊不太大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對大陸惠台三十一項措施，行政院原擬在昨天上午召開因應會議，後因故取消，將延至明天舉行。政院人士指出，惠台三十一項措施中，不少內容都不是新的，影響層面有限，會有影響的部分，也就是過去所沒有的是集中在文化及教育，政府會盡快提出因應辦法。

據了解，行政院長賴清德上周指示行政院副院長施俊吉召集跨部會會議，針對惠台三十一項措施提出因應檢討，各部會已有初步的報告，但也有兩部分需要釐清，一是大陸惠台三十一項措施，沒有完整的細節，因此無法與國內法令競合問題進行比對，二來是部會彙整的報告，有些不夠具體明確，在國人心理及法律層面部分，宜採取審慎嚴謹的因應對策，行政院才會將會議延後，要再充分確認才做對外說明。

國發會主委陳美伶昨天在立法院經委會備詢表示，惠台政策許多內容並不新，去年行政院長賴清德上任後，努力解決結構性問題，排除投資障礙、留才攬才，初步評估惠台措施衝擊不太大。

至於教育部長潘文忠在昨天立法院答詢時表示，會積極提醒現職人員，避免因法律不熟悉而觸法。此舉是否代表政府對於惠台三十一項措施將採取緊縮、趨嚴的政策立場，相關人士說，政府因應不會用緊縮、趨嚴或開放等字眼，類似的詮釋是不必要的。

對於陸方祭出高薪挖角人才的對策，陳美伶說，這得回到改善低薪的根本問題，必須想辦法讓薪資提高，才能用更好的誘因留住人才。她表示，台灣有很好的基礎，只要願意給人才好的發展機會，可以留住人才、外國人才也會進來台灣。

對於惠台卅一項政策的影響，立委林岱樺表示，中國大陸採取「文攻」，政府應提高到國安層級因應；立委王惠美引用媒體調查指出，六成八網友認為此舉可拉攏台灣人，甚至超過八成網民表示看不到台灣未來，想要遠走他鄉，國發會實在不能輕忽。

陳美伶表示，目前行政院由副院長層級組成的專案小組，彙整各部會因應措施中，因為還未完成，所以沒有對外說明，但企業進行全球化的布局，競逐人才確實是避不開的趨勢。

立委邱議瑩直指陸方的措施拉高台灣層級，視為和日、韓相當的國家提出的政策，既然如此，我國就應基於這樣的基礎來思考，甚至想辦法彼此「坐下來談」，例如保障我國人才過去工作時的安全等。

陳美伶回應說，對於兩岸人才的競逐，會嚴肅看待、審慎面對。