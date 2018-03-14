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性騷再審／受命法官上節目越描越黑 法官協會要求評鑑

2018-03-14 01:06聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前法官陳鴻斌性騷擾助理再審案的受命法官陳志祥(圖)在廣播節目中談論改判引發的風波...
前法官陳鴻斌性騷擾助理再審案的受命法官陳志祥(圖)在廣播節目中談論改判引發的風波，陳志祥表示「不迎合輿論，這才是法官角色偉大的地方」。 圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理遭拔官，他提再審，職務法庭改判罰俸1年(約216萬元)，保住法官身分，引發議論。受命法官陳志祥12日接連上廣播、電視節目說明判決，卻說出「本件不是性騷擾」、「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」等語句，法官協會今凌晨聲明，請求法官評鑑委員會對陳志祥評鑑，以求自律。

法官協會表示，在司法院職務法庭再審案件引發社會軒然大波之際，職務法庭的陳志祥法官一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，但諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害之可能。協會嚴正要求陳立即停止對外發表此類言論，且請求對陳進行法官評鑑，自律是否有違反法官倫理規範情事。

陳鴻斌性騷擾女助理，有8項行為惹議，但職務法庭認定在辦公室內短暫擁抱、幫女助理付帳、送相機、邀請女助理上山被拒、在續聘會議上掩飾女助理疏失等5項不構成懲戒事由，另外3個行為雖須懲戒，但應罪刑相當、符合符合比例。

受命、基隆地院法官陳志祥認為判決公允，他說「法官不會是笨蛋」，本件根本不是性騷擾，也不是利用法官職權脅迫女助理，「法官是人不是神」，過錯未重到須剝奪法官身分。言論一出，包括社民黨、民間司改會等團體砲轟連連。

職務法庭合議庭選在3月8日婦女節宣判，陪席的女法官、高院庭長謝靜慧不滿合議庭組成有違法疑義，甚至未傳遭性騷擾的女助理出庭，宣判當天辭去職務法庭法官一職。在各界抨擊聲中，司法院13日晚間決定將現有一級一審的職務法庭，朝二審制改進。

受命法官陳志祥一天連上3個節目說明案情，但陳鴻斌案的判決書卻遲遲未完成，也引發外界不滿，質疑他「有時間上節目自清、沒時間寫判決」。有法官抱怨，職務法庭為「袒護」一個性騷擾法官卻賠上司法聲譽；也官員劃清界線，說「這屆的職務法庭法官不是司法院長許宗力任命的」。

性騷擾司法院

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