評／柯P的SOP：用公權力叫人民聽話？

相關新聞
葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好2018-03-30 07:54
八百壯士自行拆篷 申請路權2018-03-29 23:54
拆帳篷搬物品 「八百壯士」：寧願自己拆2018-03-29 14:50
埋鍋造飯四百餘日 八百壯士開始自行搬離帳篷內物品2018-03-29 14:23
影／北市府派人勸導八百壯士自拆帳篷 柯P：依法行政2018-03-29 14:21
藍委提案年改延後 「軍公教勞一起實施才公平」2018-03-29 14:03
抗爭401天 八百壯士青年節同意自拆帳篷 聲言再回來2018-03-29 13:59
拆帳篷惹不滿 柯P今早遭丟鞋命中隨扈2018-03-29 12:58
為何此時拆帳篷？柯P：自己檢討擺3年也不對2018-03-29 12:28
熱門文章
吳音寧保北農總座 孫大千：柯P與民進黨密室協商2018-03-29 14:17
首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責2018-03-29 14:33
陸戰隊基層不爽幫採洋蔥 館長：比起訓練根本是天堂2018-03-29 20:45
李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆2018-03-29 15:37
施政讓人民無感 孫大千：民進黨正在重蹈國民黨覆轍2018-03-30 08:03
募兵廣告搞曖昧 長官竟然相挺…原因其實很悲催2018-03-30 08:00
【重磅快評】柯P救吳音寧 蔡英文出的答卷也作完了2018-03-29 16:39
綠營派誰戰北市未定 周偉航：誰會出錢派人去死？2018-03-29 22:13
吳音寧續留北農 王鴻薇批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」2018-03-29 15:03
四縣市首長身家 林佳龍3億居冠 傅崐萁債務近8千萬元2018-03-30 13:03
傳蔡英文憂北市推人選恐落第三 基層：為何高層這樣遠2018-03-30 07:31
青工會封黨產會…警方登門國民黨查人 連夜約談2018-03-30 01:01
黃子哲：吳音寧從神隱變神「贏 」繼續笑領250萬2018-03-29 22:34
獨派「鞋襲」柯文哲 鞋子如影隨形的委屈…馬英九最知道2018-03-30 09:00
慶富發布獵雷艦下水照 黃國昌：搞個船殼就想繼續騙2018-03-29 19:51
影／蔡總統花蓮二天一夜拚觀光 首站買逾4000元麻糬2018-03-30 10:23
助蔥農採收被酸 館長怒嗆：我扛過921地震屍體2018-03-29 21:09
扁爆料小英早決定與柯P合作 孫大千：把同志當傻瓜耍2018-03-30 10:10
慶富獵雷艦下水？ 國防部：只是船殼 和國防部無關2018-03-29 16:17
十人就應有十種生活方式 蓋一棟「無家庭主婦的住宅」2018-03-30 03:03
【重磅快評】誰頭腦怪怪的？柯P可以怎樣引用甘迺迪？2018-03-29 19:50
月薪4萬軍人當免費農工 官兵：該退場了2018-03-29 23:32
下屆屏東縣長選舉 國民黨：絕不可能缺席2018-03-29 17:21
今夏供電雪上加霜？ 核三1號機下周大修2018-03-29 23:36
核2廠二號機停機 侯友宜：這不是説幹話的時候2018-03-29 16:33
核2廠2號機跳機停擺 核3廠下周大修供電將吃緊2018-03-29 16:28
長照預算用不完 專家：因為不好用2018-03-29 22:55
地方執行率僅64% 長照經費看得到用不到？2018-03-29 23:57
「很多民眾不知道長照資源在哪」2018-03-30 00:02
長照上路 林嬤：月多數千元 負擔不起2018-03-29 23:59
休市爭議撼不動吳音寧 馬郝朱新人連線衝北農抗議2018-03-29 16:04
蔡總統明到花蓮拚觀光 政院今審核通過重建經費2018-03-29 21:35
李德維稱選最藍選區 羅智強：大安文山是我20年的家2018-03-29 20:50
【重磅快評】誰把花木蘭變成攬客妹？2018-03-30 09:11
不滿市長黨內初選協調會結論 張顯耀怒撤簽2018-03-29 16:34
協助拚觀光 蔡英文、朱立倫今都到花蓮2018-03-30 05:59
民進黨跟柯P合作？ 扁爆料：蔡總統早就親自談好2018-03-29 23:54
蔡總統將出訪友邦史瓦濟蘭 直飛不過境2018-03-29 23:54
葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好2018-03-30 07:54
政府長照不好用 民眾多選外籍看護2018-03-30 00:06
留言