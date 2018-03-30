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評／柯P的SOP：用公權力叫人民聽話？

2018-03-30 12:57聯合新聞網 鳴人堂

「公投護台灣聯盟」在立法院前搭了十年的帳篷宣傳理念，於3月23日下午遭台北市政府...
「公投護台灣聯盟」在立法院前搭了十年的帳篷宣傳理念，於3月23日下午遭台北市政府拆除。 圖／聯合報系資料照
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