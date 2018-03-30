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葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好

2018-03-30 07:54聯合報 記者楊德宜╱即時報導

軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷...
軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷內物品，自行拆除帳篷。 記者高彬原／攝影
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立法院前馬拉松抗爭超過400天的軍人年改抗議團體「八百壯士捍衛權益」，昨天在北市府的要求下將帳篷拆除。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，八百壯士學長們尊重法治，不為難台北市警察局弟兄，自拆帳篷。反觀公投盟台獨國既不申請路權，長期非法占據行人道，「被清除路霸，也是剛剛好而已」。

而昨天上午台北市長柯文哲從市府步行至對面的誠品信義店參加記者會時，遭獨派人士埋伏丟鞋，身旁隨扈遭砸中。葉毓蘭批，丟鞋抗議的行為，也算是自曝其短，完全不尊重法治。

葉毓蘭警察立法院

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