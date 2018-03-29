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八百壯士自行拆篷 申請路權

2018-03-29 23:54聯合報 記者程嘉文魏莨伊李奕昕／台北報導

軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷...
軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷內物品，自行拆除帳篷。 記者高彬原／攝影
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在立法院前馬拉松抗爭超過四百天的軍人年改抗議團體「八百壯士捍衛權益」，昨天在北市府的要求下將帳篷拆除。「八百壯士」表示，雖然不同意北市府的見解，但為了避免行動失焦，因此同意暫時撤除，同時會再度提出路權申請，預計今天可以知道結果。

由於台北市長柯文哲宣示要終結「政治路霸」，北市府近日陸續拆除公投盟等帳篷。柯文哲昨天參加教育局活動接受媒體訪問時表示，自己當市長三年，立法院圍牆的帳篷一直擺在那裡，代表過去三年都沒有處理，這是不對的。

不過，就在柯文哲參加活動前，從市府步行至會場時，遭台灣建國工程隊成員丟鞋，鞋子雖未砸中柯文哲，但丟中旁邊的隨扈。台北市政府發言人劉奕霆譴責非法暴力行為，呼籲民眾若要表達訴求，應用理性方式。

由於北市府拆除公投盟的帳篷，引發獨派人士反彈，八百壯士帳篷也成為目標。前天，多個退伍軍人團體號召成員，趕往立院前保護帳篷。只是在昨天上午，台北市建管處人員再度前往現場，強調申請路權與搭帳篷並非同一人，不符規定，必須拆除。八百壯士成員在討論後，下午自行拆除帳篷，同時重新提出申請。

八百壯士執行長羅睿達表示，研判北市府為向深綠交代，一定會以強制力拆除。如果八百壯士也發動成員硬拚，只會導致失焦，給外人抹黑的機會，未來立院前的路權屆時若被其他人申請走，不排除轉移陳抗地點，「整個台北市都是我們的活動基地」。

羅睿達表示，主動配合拆除帳篷，不代表認同市府的法律見解，只是不願意製造衝突，將會提出行政救濟。

柯文哲路權退伍軍人

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