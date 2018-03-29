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吳音寧續留北農 她批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

拆帳篷搬物品　「八百壯士」：寧願自己拆

2018-03-29 14:50聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

位在立法院外中山南路上埋鍋造飯402天的「八百壯士」，今早內部開會決議寧願自己動手，也不要外人強拆，約下午1時許，將帳篷區物品由3輛搬家公司貨車載離。

「八百壯士」帳篷區在公投盟後，遭北市府要求自信拆除，若不配合將執行強拆，據了解，今早建管處人員到帳篷區，警方也到場，最後協議「自己來」。

「八百壯士」認為，已讓社會知道訴求，將寧願自己動手，也不要外人強拆，並沒有退縮，法案尚未定案前，將堅持到底。

下午1時許，「八百壯士」人員收拾物品由搬家公司將物品運走，而帳篷將待內部開會後再拆除。

八百壯士打算自行拆帳篷。記者蕭雅娟/攝影
八百壯士打算自行拆帳篷。記者蕭雅娟/攝影
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八百壯士埋鍋造飯402天，打算自行拆帳篷。記者蕭雅娟/攝影
八百壯士埋鍋造飯402天，打算自行拆帳篷。記者蕭雅娟/攝影
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