拆帳篷搬物品 「八百壯士」：寧願自己拆

2018-03-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



位在立法院外中山南路上埋鍋造飯402天的「八百壯士」，今早內部開會決議寧願自己動手，也不要外人強拆，約下午1時許，將帳篷區物品由3輛搬家公司貨車載離。

「八百壯士」帳篷區在公投盟後，遭北市府要求自信拆除，若不配合將執行強拆，據了解，今早建管處人員到帳篷區，警方也到場，最後協議「自己來」。

「八百壯士」認為，已讓社會知道訴求，將寧願自己動手，也不要外人強拆，並沒有退縮，法案尚未定案前，將堅持到底。