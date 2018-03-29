影／北市府派人勸導八百壯士自拆帳篷 柯P：依法行政

2018-03-29 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許君吉 ╱即時報導



在立法院外抗爭四百多天的反年改團體「八百壯士」，被北市府下通牒若不自行拆除帳篷，將會強制拆除，台北市長柯文哲上面出席活動時表示，很多人勸他今年是選舉年，不要這樣做，但是他認為要建立一個法治的國家，看到不對的就要處理。近來，柯文哲還頻頻被昔日戰友爆料，選舉帳目不清，柯則反問姚立明，帳目是姚自己開三次記者會檢查的，「你要2018打自己的2014嗎？」

台北市長柯文哲說：「這個依法行政，反正這個都有SOP，我想不管新工處、警察局，就照流程走就好，我們還是要慢慢建立一個法治的國家，就是按照申請、按照路權申請臨時建物，不可以脫序，我覺得是這樣，很多人在跟我講，今年選舉年，這個不要做、那個不要做，但是我覺得，看到不對的就一樣一樣去處理。」

對於媒體詢問，總統蔡英文昨晚接見世台會等團體期間，提及若在今年台北市長選戰自行推派人選，恐在與現任市長柯文哲與國民黨的競爭之中，淪為第3名一事，柯文哲表示，他並沒有參加那個會議，所以他不知道。記者再問：「那你自己怎麼看？」柯文哲則說：「你去想想看，我去評論總統講的話也不對吧。」