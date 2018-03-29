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影／北市府派人勸導八百壯士自拆帳篷 柯P：依法行政

2018-03-29 14:21聯合報 記者許君吉╱即時報導

在立法院外抗爭四百多天的反年改團體「八百壯士」，被北市府下通牒若不自行拆除帳篷，將會強制拆除，台北市長柯文哲上面出席活動時表示，很多人勸他今年是選舉年，不要這樣做，但是他認為要建立一個法治的國家，看到不對的就要處理。近來，柯文哲還頻頻被昔日戰友爆料，選舉帳目不清，柯則反問姚立明，帳目是姚自己開三次記者會檢查的，「你要2018打自己的2014嗎？」

台北市長柯文哲說：「這個依法行政，反正這個都有SOP，我想不管新工處、警察局，就照流程走就好，我們還是要慢慢建立一個法治的國家，就是按照申請、按照路權申請臨時建物，不可以脫序，我覺得是這樣，很多人在跟我講，今年選舉年，這個不要做、那個不要做，但是我覺得，看到不對的就一樣一樣去處理。」

對於媒體詢問，總統蔡英文昨晚接見世台會等團體期間，提及若在今年台北市長選戰自行推派人選，恐在與現任市長柯文哲與國民黨的競爭之中，淪為第3名一事，柯文哲表示，他並沒有參加那個會議，所以他不知道。記者再問：「那你自己怎麼看？」柯文哲則說：「你去想想看，我去評論總統講的話也不對吧。」

面對昔日戰友姚立明頻爆料，帳目、獻金收入不清，柯文哲說：「其實在所有候選人裡面，我的帳目是最乾淨，你看看有沒有大家比照我這樣公布選舉帳目。」記者問：「他們質疑你公布的不是真實的數字。」柯文哲說：「我跟你講那更好笑，這個是姚立明自己開三次記者會自己檢查的，你要2018去打自己的2014嗎？奇怪了。」      

台北市長柯文哲今天出席5年國際教育實施綱要發表會。記者龔盈全／攝影
台北市長柯文哲今天出席5年國際教育實施綱要發表會。記者龔盈全／攝影
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柯文哲選舉姚立明

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