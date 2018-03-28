吳斯懷：誓死守護帳篷 政府勿粗暴對待合法抗爭的人民

2018-03-28 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



八百壯士發言人吳斯懷今天表示，已經發出緊急動員令，陸續有聲援的退伍軍人到現場守護帳篷。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

傳出台北市政府將於今天中午拆除在立法院正門外抗爭的八百壯士帳棚，八百壯士發言人吳斯懷今天表示，已經發出緊急動員令，從早上開始就陸陸續續有聲援的退伍軍人到現場，要守護抗爭地，吳斯懷說他們有合法申請路權，不能接受被政府這樣粗暴對待。

台北市建管處透露，今天不會去拆帳篷，解釋八百壯士申請路權的期限只到3月23日，依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」相關規定，八百壯士應先將現有帳棚拆除，把環境還原後，重新申請路權，才可以再申請臨時建物搭建帳棚，不能未拆除就接續申請，目前算是勸導階段，希望他們自行拆除，若真的不拆，北市府才可能會有動作。

不滿軍人年改，在立法院正門前抗爭超過一年的八百壯士，昨天指揮官吳其樑具名發出「緊急通告」指出，台北市政府將要在今天中午拆除帳篷，他要求退軍今早時集合，護衛帳篷。

吳斯懷說，他們都有合法、依法申請路權，1條路保證金3萬元，4條就要12萬，沒申請到的時候就跟申請到的單位借，對方也同意，同樣的之前勞工團體等單位到立法院前抗議，他們也把申請到的路權借出，上周被拆的公投盟沒申請路權，台北市政府忍受了快10年，他們才抗爭401天，都有合法申請，為什麼政府就要強拆？

八百壯士今天早上舉行記者會，吳斯懷說，太陽花學運強佔立法院、強闖行政院，二審判無罪，被認定是公民言論自由，強占立法院也是憲法所保障的公民權益所以無罪，他呼籲民進黨政府標準要一致，不要用粗暴手段對待有合法申請路權的人民。