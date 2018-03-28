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拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

年金改革委員會披露軍人年金改革傾向採取服役滿20年，起支俸率55%、每增1年年資增加2個百分點方案，立委共識也最高。退軍網傳一份「府院版調薪後，新制校官55+2概算表(草案)」，沒有18%優惠存款的「純新制」校級軍官，也就是在營與未來入營的校級軍官，可望因新制而受惠。以服役30年的上校退役而言，原月退俸5萬2620元，按年改會草案，將提升到7萬8930元，整整多出2萬6310元，作得愈久領得愈多。

軍人月退俸分3個層次，一是民國86年前國家恩給制「舊制」的老一輩退伍軍人；二則是86年後改為提撥新制，橫跨「新制」與舊制的中生代退軍與目前仍在營的現役官兵；三則是純新制的退軍與現役官兵，以及未來入營或已入營正在發展的現役官兵。

總統府年金改革委員會日前與民進黨立委、國防部長嚴德發、退輔會主委嚴德發討論軍人年改，與會的民進黨立委蔡適應也披露，已經退伍的軍士官，若以新俸率實施，最多減少20%，校級以下的影響不大。他說，軍人年改草案將採現役退役單一制度。起支55%，每年加2%。俸率從現行的40%-70%提升到55%-85%。但年改會後來確認，傾向採取服役滿20年，起支俸率55%、每增一年年資增加2個百分點方案，立委共識最高。

而根據年改會「服役滿20年，起支俸率55%、每增一年年資增加2個百分點方案」，退軍團體昨天網傳1份「府院版調薪後，新制校官55+2概算表(草案)」，將上、中、少校各階、原各俸額、各服役年與近3年55%與延長年+2%的退休俸後的新俸額，按表中計算，純新制校級軍官，也就是在營與未來入營的校級軍官，確實會因新制而受惠。

按圖表所示，如服役30年的新制上校，原月退俸額是52620元，若加上近3年55%與延長年加2%，則會增加到78930元。如同立委所披露，軍人年金草案內容對於沒有18%優惠存款、沒有舊制的純新制現役軍人，影響很低，反而受惠，預料有助募兵制推動。

但對於網傳計算方法，並未獲得官方證實，軍方仍稱，全案尚未確定，還在爭取溝通中，對此沒有評論。

退軍網傳「府院版調薪後，新制少中校55+2概算表(草案)」。圖／翻攝自網路社群網...
退軍網傳「府院版調薪後，新制少中校55+2概算表(草案)」。圖／翻攝自網路社群網頁
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年改會釋出軍人年改中對志願役新制軍士官有利的草案，認為將有助募兵制推動。圖為國防...
年改會釋出軍人年改中對志願役新制軍士官有利的草案，認為將有助募兵制推動。圖為國防大學畢業生。 圖／聯合報系資料照片
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退軍網傳「府院版調薪後，新制上校55+2概算表(草案)」。圖／翻攝自網路社群網頁
退軍網傳「府院版調薪後，新制上校55+2概算表(草案)」。圖／翻攝自網路社群網頁
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