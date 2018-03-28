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退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

退伍軍人社群昨日熱烈轉載傳一則聲稱是前陸軍總司令朱凱生對軍人年改的文章，在軍改草案將由行政院審議送立法院前的敏感時刻，文章中的朱凱生説「撥亂反正，協同抗爭」的時刻了！

眾多退伍軍人昨日在社群轉載這篇轉載這篇據稱是前陸軍總司令朱凱生上將的文章。

文章中的朱凱生為文指出，據聞，軍人年改將於下週送交立法院審議，從近期媒體報導的擬改方向；包括：

⑴「起算與逐年增列的百分比調動」；

⑵ 天花板的設定；照顧中階之設計；

⑶ 「 定期檢討」等訊息。

他說，不得不承認執政黨的深謀與叵測，有夠狠毒！

◎從「戰術、短期」而言：

他們是以「討好中階，分化抗力」、「既成事實，爭取主動」、「軟硬兼施，兩手策略」、「强稱共識，矇騙美國」的陰謀！

◎從「戰略、長期」而論：

則從「定期檢討，長缐漸進」、「不求急功，降低抗力」、「事實既成，援例可循」、「拉長戰線，凌遲手法」、「稀釋戕害，粉飾外觀」等詭計！

朱凱生稱，真是匪夷所思，構陷難防？因此，不能不提醒同船共濟者；

唯有堅持「信賴保護、不溯既往」才是釜底抽薪的自救之途！

朱凱生說，若對一個背棄信義，工於心計，謊話連篇的慣犯，誤信近利誘惑，自亂陣腳，將來終必後悔莫及！

他說，對於現職，要認清「今天受傷的是我（退休者），明天悲嚎的是你（現職者）」；「現在袖手旁觀，未來咎由自取」；「只要助紂為虐，必然惹火燒身」！該是撥亂反正，協同抗爭的時刻了！

朱凱生表示，至於國安、退輔當政諸君，應面對事實，若誠秉於公義，自當「臨難毋苟免」；但若「背信棄義，罔顧法理」，有必要「同流合汚」嗎？否則，難逃「歷史駡名，袍澤唾棄」的命運！值得嗎？慎思吧！

而繼公投盟帳篷遭強制拆除後，八百壯士在立法院外搭建的帳篷也將隨時進行拆除。八百壯士由指揮官吳其樑具名發出「緊急通告」指台北市政府預於今（28日）中午拆除的帳篷，他要求退軍今早時集合，護衛帳篷。

繼公投盟帳篷遭強制拆除後，八百壯士在立法院外搭建的帳篷也將隨時進行拆除。八百壯士...
繼公投盟帳篷遭強制拆除後，八百壯士在立法院外搭建的帳篷也將隨時進行拆除。八百壯士由指揮官吳其樑具名發出「緊急通告」指台北市政府預於28日中午拆除的帳篷，他要求退軍明早9時集合，護衛帳篷。聯合報系資料照片
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朱凱退伍軍人立法院

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