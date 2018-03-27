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新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59聯合報 記者程嘉文

圖為立法院外的八百壯士帳篷。 記者曾吉松／攝影
圖為立法院外的八百壯士帳篷。 記者曾吉松／攝影
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軍人年改草案出爐，執政當局強調「現役軍人未來退休待遇提升兩成」，並表示已退伍者受影響不超過兩成。到底對軍人權益影響如何，各方莫衷一是；但仔細研究目前方案，已經退伍或現役中、上校以上的軍官，終身俸都將打折，其中少將與中將，每月損失恐超過三萬元；不過中校以下的現役軍官，未來月退俸則可望上升。

現行軍人的退休俸，是以民國八十五／八十六年作為分界，先前採取「恩給制」，依據退伍時本俸計算退俸，另外軍人保險解約後，退還保費可用年利率十八％優惠存款。八十六年之後，改採服役期間按月提撥的儲金制，軍保也不得再累計百分之十八優存。新制終身俸的提撥率，是以退伍時的本俸兩倍為計算基準，以四成（年資廿年）為起點，年資每多一年，俸率增加兩個百分點。

當時改制採取不溯既往，八十五年之前之年資仍以恩給制計算，八十六年之後則以新制計算。因此目前大部分已領取終身俸的退伍軍官，或是現役中校、上校以上者，都同時擁有新舊兩種年資。

不過新制比起舊制的俸率低得多。舉例而言，Ａ上校在一○六服役滿廿八年退伍，有七年舊制與廿一年新制，目前每月可領八七一六五元。但未來同樣也是廿八年退伍的上校，因為全都是新制年資，每月領五七二○○元。

蔡政府推出的年改方案，將所有退伍軍人溯及既往，全部重新計算退俸。不管是年改會原先的「五成起跳，每一年增二點五％」或民進黨立委傾向的「五成五起跳，每一年增二％」，都將落在上述兩個數字間。以Ａ上校的案例而言，依年改會版草案，月退俸是七一五一二元。

另一個關鍵是，退伍軍人如果轉任公職，包括公營事業、或是立院助理等工作，月薪不得高於三二一六○元，否則就必須暫停領取退俸。有媒體報導，此門檻可能進一步下修至兩萬兩千元的基本工資。對此民進黨予以澄清，說並沒有相關規劃，軍人們可以暫時鬆一口氣。

不過行政院曾指出，年金未來將依人口結構及財務狀況，滾動式定期檢討。因此對現役年輕官兵而言，乍看未來的退休俸會上升，但會不會看得到吃不到，等到自己退伍時或退伍後又變卦？誰也不敢保證。

退伍軍人軍人年改方案

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