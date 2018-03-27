八百壯士帳篷 北市府準備開拆

抗議軍人年改的「八百壯士」長期駐守在立法院外，北市建管處昨天發出即時查報拆除通知單，指抗議攤位帳篷的申請時效已過，將隨時進場拆除。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北市政府繼上周拆除公投盟帳蓬後，昨天也向八百壯士發出拆除通知單，建管處表示，該帳篷核准設置期限廿三日到期，依規定應於屆滿三天內自拆，至今已超過三天，將隨時進場拆除。

對北市建管處表示，當初核准八百壯士設置帳篷，期限僅到三月廿日，之後雖有人接續申請，但帳篷申請人與路權申請人不同，因此未核准。八百壯士方面質疑台北市長柯文哲為了給獨派一個交代，所以才對八百壯士套上欲加之罪；強調一切申請過程都合法，如果市府真的要動手，他們一定會捍衛合法的權益。

據了解，上周拆除公投盟帳蓬後，柯文哲於內部會議下令帳篷問題必須嚴加管控，除申請人必須一致外，並依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」，同一地點申請帳篷時，若申請人無法證明帳篷已拆除完畢，建管處將駁回後續的申請。

柯文哲昨天表示，自由應以不侵犯他人的自由為範圍，馬路、人行道是公共財，無論藍綠、統獨及各種社運團體，不可任意占用而影響市民生活。過去幾年因相關法律的漏洞，加上北市府行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間，市府必須中止這些亂象。

「八百壯士」執行長羅睿達說，八百壯士馬拉松抗議一年多，依法都先向警察局申請路權，再向公園路燈管理處申請搭建帳蓬舞台。由於每人每月能申請的天數有限，因此八百壯士和在一旁濟南路上陳情的「大愛憲改聯盟」合作，以交叉方式申請。結果這次市府人員就以此為理由，要求拆除。

羅睿達說，昨天市府人士來送公文時，對大家的質疑，還稱八百壯士可以先拆一天帳篷，接下來的登記人名又變回相同，就可再搭回去。他們抨擊這是「雞蛋裡挑骨頭」，對方就把公文留下，逕自離去。