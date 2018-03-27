軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長賴清德。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

副總統陳建仁昨與民進黨立委見面討論軍人年改方案，獲得初步共識，預料行政院最快將於本周四院會通過軍人年改法案，送立法院審議。對此，行政院長賴清德今表示，行政院的立場是希望軍公教年改能夠在7月1日共同上路，目前這個計畫沒有改變。

總統府國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨與民進黨立委溝通軍人年改方案，包括國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正皆有參加，展開四方會談，最後在起支俸率55%、每年增2%，採計年資35年為上限達成共識。

然而相關法案是否儘速於本周四院會通過，年改會副召集人兼執行長、行政院政委林萬億表示，將由國防部及退輔會再做細部精算及財務評估，並調整法案相關修正條文，行政院將儘速完成法制作業程序，提報行政院會議通過後，送請立法院審議。

賴清德今也表明，去年完成公教人員年改，希望今年完成軍人年改，能在7月1日同步上路。

不過據了解，若是行政院院會不在本周送出軍人年改法案，下周碰上清明連假，等於最快要等到4月12日才送入立法院審議，待17日程序委員會排案，20日於立法院院會完成一讀，到時若出現朝野爭議，拖延審議時程，5月底立法院會期將告結束，恐怕軍人年改無法如期施行。