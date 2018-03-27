軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

軍人年改方案昨天達成共識，推估現役月退約可多領兩成，對募兵將是一大誘因。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨政府的軍人年改方案獲得內部共識，但對於能否趕在七月一日與公教同時實施，仍有變數，包括行政院會能否在本周通過，民進黨團是否全數支持，以及在野黨是否阻擋，還有退役軍人的場外抗爭，都是層層關卡。

副總統陳建仁昨天與民進黨立委討論軍人年金改革方案，逐步化解歧見，形成共識。只是部分內容仍要精算，何時完成條文並送行政院會通過，會中並未討論。

民進黨團幹事長何欣純說，只能說「最快」在廿九日行政院會通過。

按照先前民進黨規畫，公教年改方案要在七月一日如期上路，軍人年改必須趕在本會期完成，才能一起實施。

民進黨人士說，原本最大歧見的俸率，昨天獲致高度共識，其餘都是細節，將內容條文化，不用花太多時間，很快就能送行政院會通過，但硬仗是在立法院，首先是民進黨的黨團會議要先通過，因為昨天與會溝通的立委，只有外交及國防、司法及法制兩委員會的立委。

民進黨人士表示，待民進黨團凝聚共識之後，接下來，才會正式進入朝野攻防，但法案何時完成初審，以及送院會時，是否會被擱置冷凍一個月，都要一關一關來，只能見招拆招。

由於立法院本會期的法定集會只到五月底，目前僅剩下兩個多月時間能夠審查，時間相當緊迫。

國民黨團書記長李彥秀表示，黨團將由立委費鴻泰負責與退伍軍人團體溝通之外，外交及國防委員會立委會共同商討後續軍人年改的對策與審議態度。

李彥秀表示，等到行政院版本正式出爐，國民黨會盡速提出對案，內容會以照顧中低階層的軍官，有利人才留任久用的版本為主；軍人年改事關國防人才的長遠發展，呼籲民進黨在審查過程中應該充分討論，召開公聽會廣納外界建言，不應該一意孤行。

李彥秀表示，退伍軍人團體的訴求，不是在金額上斤斤計較，而是政府面對年金改革的態度，以及國軍尊嚴。但法案審議過程，除了這些精神上的訴求外，最後仍必須要回到實質的協商。

國防部：未定案 持續溝通

針對執政黨對軍人年改方案達成的共識，傾向服役滿廿年，退休起支俸率改採百分之五十五，逐年調高百分之二，最高卅五年資的版本，國防部和退輔會昨天對此都很低調，不願意正式表態。

昨天由副總統陳建仁召開的會議中，包括國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正也都有參加，與會立委轉述已達成共識。但國防部發言人陳中吉表示，此案尚未定案，國防部會持續溝通協調。

退輔會公關科長陳敏雄轉述業管部門說法指出，軍人年改的主政單位是國防部，對於草案影響層面問題，退輔會無法越俎代庖，因此，目前不便置喙。