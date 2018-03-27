反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



反軍改團體批評「55%+2」版本對退役軍人極不公平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

執政黨對軍人年改方案獲得共識，傾向退休起支俸率改採百分五十五，逐年調高百分之二的版本，最高卅五年資。八百壯士捍衛中華協會執行長羅睿達認為，這根本是蔡政府的賴帳行為，如果要推行新新制，不應該溯及既往，且這些版本對於退役軍人極度不公，更無法保障年改版本在未來能否算數。

羅睿達表示，民國八十五年以前，國家對於軍人退休俸需要全額支付，八十五年後就變成提撥基金的新、舊制，這次如果制定一個新新制，是否應該三種方案併行，讓一○七年起退休的軍人採用最新版本，其他人則照舊，這樣才不會有人反對。現在政府的做法，就是要模糊國家應該負起的責任，起支俸率從百分之四十提高至百分之五十五，當然優渥很多，但僅針對現役，對於退役仍極度不公。

羅睿達表示，以前退役軍人的本俸比較低，在當時的時空背景下，才會出現恩給制、十八趴等方案，但當前政府不斷灌輸社會大眾，「退役軍人領太多，若不做軍改，軍職人員退撫基金即將面臨破產」，事實上，政策不當導致三十多萬的軍人提前退休，基金績效只有百分之一點四，種種因素才是導致基金面臨破產的主因。

羅睿達批評，憲法保障人民財產安全，草案不能溯及既往，此次提議也可能只是海市蜃樓，因為誰敢擔保年改版本是否能算數？

藍天行動聯盟文宣資訊小組組長劉得福表示，民進黨軍系立委提案完全違背信賴保護原則，不能仗著國會多數席次就蠻幹，且退休俸並不是年金，該給的就要給，本來就是應得的，這樣以後誰敢當兵？

劉得福說，因為軍公教體系不屬於民進黨的選票，才會利用年金改革製造階級對立，一邊叫窮，卻到處撒錢綁樁。