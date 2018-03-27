新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨政府正在討論軍人年改方案，蔡英文總統昨赴湖口營區視察。 圖／總統府提供 分享 facebook

經過多次溝通後，執政黨推動的軍人年金改革方案，即將出爐，但昨天副總統陳建仁與立委溝通會議上，已有立委強調，最終還是要在執政黨的立法院黨團大會確認，這番話，目的在提醒府院高層，第一線打仗的是立委，切勿重蹈去年公教年改的覆轍，要立委全盤埋單。

去年，公教年改方案歷經國是會議，版本送到立法院，卻因改革內容像是十八趴優存退場年限、所得替代率及緩衝期等，與綠營基層期待「落差太大」，最後送出立法院委員會前，從嚴調整。

豈料，草案送到院會協商的最後關頭，蔡英文總統一句「不要和年改會差太多」，再度打亂黨團攻防的節奏，黨團大會最後動用少見的假投票方式，才確認最後的版本。只是，黨團內部的反彈情緒，並未煙消雲散，只是暫時被壓抑下來。

弔詭的是，去年公教年改三讀後，因多數是通過黨團立委提案的內容，而不是年改會最初的版本，當時大概是民進黨重返執政後，少數讓民調拉回上揚的關鍵之一。

立委的不滿，言猶在耳，軍人年改方案卻再次跳過徵詢立委意見，打算直接對外公布，非得經過立委群起抗議，才換來這幾場溝通的機會。

雖然改革無法一步到位，重要的是整體溝通過程，對內來說，除了不能急著要立委埋單，否則，只會帶來更大的反彈，對外來說，一方面要給在野黨適時表達立場的機會，而不是強行將法案闖關，同時，更必須與反年改團體好好坐下來談，避免再度引起抗爭衝突，如何面面兼顧，才是軍人年改未來面對的最大挑戰。