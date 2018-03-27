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軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07聯合報 記者林敬殷／台北報導

針對軍人年改方案，執政黨昨天終於達成初步共識，包括服役滿廿年、起支俸率百分之五十五，往後每年再增加百分之二，年資採計上限為卅五年；依此版本推估，現役人員月退約可多領兩成，對已退人員最多減少兩成，但校級以下軍官影響不大。

總統府國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天與執政黨立委溝通軍人年改方案，國防部長嚴德發退輔會主委邱國正也都參加。會中，對薪資採計期間、十八趴優存本金未有太多討論，但據了解，薪資採計預料會從現行的最後一個月，調整為最終年資的四分之一或五分之一，兩案擇一；十八趴部分，本金先不予退回，分十年調降至改革後的月退額，較獲立委支持。

昨天會議聚焦俸率應採行方案，共有四版本較勁，分別是國防部力推的百分之五十加百分之二點五、退輔會支持的百分之五十五加百分之二，另外，年改會提出的現役與退役雙軌折衷版，以及立委主張的百分之五十五加百分之二，將官卅一年起年增百分之一，並設有天花板的上限，士官不在此列。

不過，雙軌制很快就被立委否決，民進黨立委並且對國防部、退輔會的版本都不表支持，並且和嚴德發、邱國正展開唇槍舌戰。

據轉述，嚴德發一再以恐有違反誠信之虞，捍衛對現役有利的「五十加二點五」的版本，否則，將無法對國軍弟兄交代；邱國正也認為，不該有天花板，且軍人沒有加班費、本俸也很少。但這些說法遭到民進黨立委反駁，認為邏輯不通、論述不完整。

對於嚴德發、邱國正堅持所提版本，部分民進黨立委在會中對這兩人表示，過去國民黨提出的版本砍更多，現在版本更優厚，俸率從百分之四十到七十，調高到百分之五十五到八十五，軍方應該要更清楚了解現在版本的優點。

面對立委連番挑戰，嚴德發、邱國正不再堅持，最後對俸率方案達到初步共識，立委也不再堅持天花板，而是選擇回歸到現行「陸海空軍軍官士官服役條例」的年資規定，採計上限卅五年為限。至於士官要不要拿掉卅五年上限，尚待進一步討論。

儘管年改會表示，俸率部分必須再試算；但立委認為，在場共識度高，且試算後的數字，大家先前看過，不至於有太多變數。

民進黨立委蔡適應表示，相較於現制的起支俸率，若採取百分之五十五，年增百分之二的版本，對現役人員是利多，等於月退大約可多領兩成，對現行募兵制是一大誘因，而且對已退人員的衝擊也較和緩，最多減兩成，校級以下軍官的影響不大。

軍人年改新舊制比較 圖／聯合報提供
軍人年改新舊制比較 圖／聯合報提供
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嚴德發邱國正軍人年改方案退輔會

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