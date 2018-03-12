軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板

2018-03-12 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



退輔會主委邱國正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 軍人年改內容爭議不休，新任退輔會主委邱國正昨表示，他不贊成軍人年改設天花板，並認為應照顧中低階退役軍人；關於後者他已有想法，且財源不影響國庫和其他部會。

邱國正強調，身為執政團隊一員，他不能出奇招讓團隊措手不及，在還沒和部會討論前，無法對外公布，但方案一定合理、合法、可行。他希望能在三月底前有機會送出軍改版本，讓抗爭和平落幕。

根據年改會版本，軍人俸給的起支俸率為服役滿廿年給與起支俸率五十%，之後每多服役一年增加的俸率，中將以下為二點五%，上將為二%，上將最高可達九十%，許多立委認為會造成高階將官獲利，主張調降將級的年改天花板。

邱國正接受中央社專訪時表示，他不贊成天花板，不應該有這種限制。一個單位待久了俸率一定高，其中原因要探討清楚，就可排除獨厚高官的疑慮。「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他會努力溝通。

由於現行軍人有「限階限年」規定，時間到了沒有升階就必須要退役，以致平均退役年齡僅四十五點六歲，中低階退役軍人囿於服役年資較短，年金領的也較少。

部分綠委主張年改應照顧中低階退役軍人，如何增加中低階退役軍人年金，邱國正說，他有個爭取更好權益的方案，但還沒和大家討論，身為公部門團隊一員，他不能貿然提出來。

邱國正說，不管幾歲退伍，年金要讓退役軍人基本生活和家庭照顧沒有任何疑慮。新方案的經費從哪裡來？邱國正說，他不打算增加國庫經費，方法會「合理、合法、可行」。

邱國正表示，府院希望軍人年改與公教年改同步在七月一日上路，若溝通順暢，三月底前有機會送出軍改版本，讓抗爭平和落幕。