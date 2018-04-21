中興遭封殺 在美耕耘成果恐化為泡影

2018-04-21 08:14 中央社 紐約20日專電



過去5年，中國電信大廠中興通訊不畏華府政界質疑，智慧型手機事業在美經營得有聲有色。如今面對美國封殺，中興耕耘成果岌岌可危，恐被迫調整採購策略和市場定位。

美中貿易摩擦加劇之際，美國政府本週向被控違反制裁規定的中興開刀，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。中興隨後指出，這項禁令「嚴重危及中興通訊的生存」，將使中興「立即進入休克狀態」。

華爾街日報報導，美國在電信領域提防中國廠商已久，早在2012年，美國聯邦眾議院情報委員會便調查中興和規模更大、知名度更高的華為，並以國安風險為由，建議美國電信商構建行動網路時，不要使用這兩家廠商的設備。

和華為相比，公開上市且財務透明的中興獲得美方較佳待遇。除了培養與美國電信業的關係，中興也在美國設立5座研發中心，砸重金在華府遊說，並贊助休士頓火箭、紐約尼克、金州勇士等美國職籃NBA球隊。

5年來，華為與中興的耕耘成果截然不同。華為目前是美國以外幾乎所有地區的電信設備霸主，中興則在各方垂涎的美國智慧型手機市場占有一席之地。

根據市場調研機構Canalys，中興已是全美消費市場第4大智慧型手機廠商，2017年市占率倍增至11.2%，全年銷量達1900萬支，使美國成為中興智慧型手機的最大市場。

在中國本土市場，中興智慧型手機事業小得多，但也逐漸成為行動基地台、路由器等網路設備的重要供應商。在中國政府撐腰下，中興和華為正攜手發展5G行動通訊技術；美國政府也將5G視為重要競爭領域，並對半導體大廠高通（Qualcomm）寄予厚望。

國際貿易專家指出，美國對中興祭出的制裁牽連廣泛，中興未來恐無法取得高通半導體等關鍵硬體，也可能失去中興智慧型手機採用的作業系統Android。這對尚無可行替代方案的中興來說，無疑是重大打擊。

除了智慧型手機事業告急，中興的電信設備事業也亮起紅燈。

報導指出，美國商務部下令封殺，可能影響中興在全球製造和銷售產品的能力，進而幫助華為、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等競爭對手。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）電信業分析師李裕生表示，中興若無法取得電信設備所需的美國廠商零件，將難以銷售產品，並在5G設備推出時保有競爭力。「如果美國真的執行禁令，我認為中興將遇到大麻煩。」