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陸港經貿

美封殺中興通訊傷多大 台廠這樣看

2018-04-20 21:58中央社 台北20日電

美國商務部下令制裁大陸企業中興通訊。圖為中興通訊企業大樓外觀。 美聯社
美國商務部下令制裁大陸企業中興通訊。圖為中興通訊企業大樓外觀。 美聯社
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美中貿易戰延燒，中興通訊華為與聯想遭美國點名封殺，業界分析，台灣通訊廠商大多扮演下游零件供應商角色，客戶以歐美品牌廠占比較高，目前評估影響不至於太大。

美國對中國貿易制裁連續出招，第3波大刀揮向中國代表性廠商，4月16日美國商務部才大動作宣布，今後7年禁止美國與中興通訊（ZTE）交易，美國聯邦傳播委員會（FCC）4月17日也敲定原則，禁止美國通信商採購外國企業的通信設備，華為與中興通訊都被鎖定。

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」19日點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企...
美國國會「美中經濟與安全審查委員會」19日點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業可能為大陸政府進行間諜活動。 路透
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美國國會也於19日公布報告，點名華為、中興通訊、聯想3家中國大陸企業可能涉及間諜活動。

由於兩岸經貿往來密切，台灣也高度關注，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，無法預期未來發展，但可以肯定的是，大型通訊相關系統將是美方重點防範方向。

蔡明翰說，台灣通訊廠商大多扮演下游零件供應商角色，客戶大部分以歐美品牌廠占比較高，與中興、華為、聯想等廠商關聯性相對較低。

他也認為，如果後續這些中國企業陸續被封殺，市場的整體需求還是存在，只是配比問題，嚴格而言，對台廠影響應不大，除非單一個別公司對這幾家廠商的供應比重相對高。

台灣零組件大廠台達電產品線涵蓋工業、網路通訊、人工智慧、自動化、消費性等各個領域。

對於美中貿易戰的衝擊，台達表示，從宏觀角度來看，「打仗」絕對不會是好事，當然戰事之下還是會有人發戰爭財，但企業希望在自由市場永續經營。在貿易規則有所變化下，企業自然會去改變布局跟策略因應，原本直著走的，也許就改橫著走或繞道而行，只是時間跟成本都會增加，但也不見得是壞事。

不過，若以現況研判，台達是零組件廠，屬於全球布局企業，客戶涵蓋世界主要大廠，既有的市場需求不會因為兩國的貿易戰或特別的貿易障礙而消失，只是市場訂單配比的重新配置而已，影響應該不大。

同時，大立光也認為，對於全球布局的企業而言，看的是整體市場的需求變化，不是單一客戶，儘管客戶因各種因素在市占率上有些變化，對大立光而言也只是客戶間比重的變化，整體影響並不是太大。

華為中興通訊台達電

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