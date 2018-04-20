美考慮限制中企投資 陸外交部：暴露霸權心態

2018-04-20 21:06 中央社 北京20日電



針對美國財政部考慮限制中國在美投資，大陸外交部發言人華春瑩表示，這暴露美方「只有我可以有，就不允許你有的霸權心態」。（取自大陸外交部網站） 分享 facebook 針對美國財政部考慮限制中國在美投資，中國外交部發言人華春瑩今天說，這暴露美方「只有我可以有，就不允許你有的霸權心態」。她反問美國，難道已經脆弱到如此地步了嗎？

中國外交部下午舉行例行記者會，陸企中興通訊遭美國制裁有關話題成為提問焦點。華春瑩在回答時，作上述表示。

華春瑩說，最近美國「動作很多」，一會兒指責中方強迫美國企業轉讓技術，一會兒又驚呼中國高科技領域發展威脅美國家安全。說到底，是暴露了美方「只有我可以有，就不允許你有的霸權心態。」

她表示，美方頻頻以國家安全為由，對中美高科技領域貿易投資活動設限，顯然是「以國家安全之名，行貿易保護主義之實」。一方面要求中國開放更大市場，另一方面又以國家安全為由頻頻對中國「正常貿易投資」設限，並不符合美方一直掛在嘴邊的公平、公正和對等原則。

華春瑩說，蘋果手機等產品在中國隨處可見，中國人不覺得是威脅。但在美國，如果有人買了華為手機，在美國一些人看來，就成了威脅美國家安全的嚴重事態。

她反問，「作為世界上頭號強國和科技強國的美國，難道已經果真脆弱到如此地步了嗎？」

此外，針對美國國會點名中興、華為、聯想等陸企，可能受中國政府支持在美國進行間諜活動，華春瑩說，如果美方政策都建立在各種「可能的無稽之談」基礎上，這極不負責任，也極其危險。