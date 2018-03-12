親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
習近平修憲延任
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年薪250萬不懂財務？一張圖諷吳音寧如何登上北農大位

習大大無任期限制 強化黨領導 學者：台海議題升溫

2018-03-12 12:31聯合報 記者陳熙文╱即時報導

大陸全國人大昨以2958贊成票高票通過修憲案 ，取消國家主席任期制。國家主席習近...
大陸全國人大昨以2958贊成票高票通過修憲案 ，取消國家主席任期制。國家主席習近平在修憲案投票前進入北京人民大會堂會場時，人大代表起立鼓掌 圖/法新社
分享
中國大陸全國人大昨以高票數通過修憲案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。陸委會前副主委、文化大學社科院院長趙建民認為，習近平強化中國黨的領導，在政策方向上所打的口號都是「民族偉大復興」，其中很重要的面向就是主權體現，勢必對台海議題增加壓力。

趙建民指出，此次修憲除了取消國家主席任期限制，同時也將「中國共產黨領導是中國特色社會主義的特徵」加入憲法第一條中，將強化公權力的貫徹。

他認爲，中美競爭白熱化、外交挑戰升溫，再加上共產黨內部統治力下降、官員貪腐情況增加等，內外問題促使習近平加強黨的領導。而習個人權力的增加，以及共產黨執行公權力意志力的強化，政策主軸勢必繼續朝偉大復興的方向邁進，著重主權的體現，對其他國家凡涉及主權爭議，無論是南海議題、台海議題等，壓力肯定會更加嚴重。

兩岸政策協會秘書長王智盛認為，習近平這麼急迫的要去取消任期制，內心想必有實現中華民族大復興的歷史責任感和壓力，預料現階段將集中精力實現2020全面建立小康社會的目標，兩岸問題短期內未必那麼急迫。

他認為，習取消任期制後，有更長的時間和更大的空間來處理兩岸，但小康社會階段性任務完成後，習實現兩岸統一的壓力加大，台海議題在習近平第三任期之後將會面臨挑戰。

亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學榮譽教授趙春山則撰文表示，習集權後的成功或失敗，對於台灣都會形成挑戰。因為，習已把兩岸問題和他「兩個一百年」的民族復興目標綁在一起，兩岸已成為一個「命運共同體」。

不過他指出，習近平屬於中共內部的「知台派」，充分理解台灣可為和不可為之處，習亦曾提出兩岸「心靈契合」的概念，意味他把「武統」視為下下之策，尤其最近兩韓高層接觸，對岸應是心知肚明，兩韓可以，兩岸有何不能？

至於對岸提出31項惠台政策，王智盛認為，很多部分屬於過去兩岸服貿談判延續下來的方向，並不是一個全新政策的開放；而在人才部分，其中多項措施吸引我國專業人才和高教人才，台灣應該考量的是如何能夠為這些到對岸尋找機會的人提供資源和後盾。王智盛並指出，中國的政策是把台灣的人才吸引過去，有利於提升對岸的競爭力，是不是能定義成「惠台」，有待思考。

習近平共產黨修憲

相關新聞

分析：習近平修憲 將造就篡位者

2018-03-12 10:45

習近平修憲的警示 台將走向民主無用論？

2018-03-12 11:56

習近平稱帝？中共政治背景與其影響分析

2018-03-12 09:40

星學者：中國延領導人任期 凸顯以黨領政

2018-03-12 11:18

中共官媒評修憲：西方不懂中國民意 缺少謙遜

2018-03-12 13:24

黨政人士：中國極權 讓台人覺得此去無活路

2018-03-12 12:44

習大大取消任期制 黨政人士：為區域安全投下不安因素

2018-03-12 12:33

中國廢主席任期 美學者憂派系主義再起

2018-03-12 11:43

中國修憲 日教授：打開潘朵拉盒子

2018-03-12 11:40

內憂外患…習大大替自己埋下的政治地雷

2018-03-12 09:10

強人政治興起…習延任 各國緘口 外媒質疑

2018-03-12 01:16

習近平延任 府院低調：持續關注

2018-03-12 01:09

「黨領導」入憲 習近平地位超過江胡

2018-03-12 01:03

當習延任碰上美鋼鋁稅…2大事激盪 台灣成焦點

2018-03-12 00:58

大陸修憲／習王體制 開啟長期執政

2018-03-12 00:43

大陸修憲／彭博：習一人獨治 不利經改

2018-03-12 00:43

大陸修憲／美中大博弈 台灣變棋子

2018-03-12 00:43

一府一委二院 誰監督「國家監察委」？

2018-03-12 00:11

北京評論家：三位一體…何以憲法配合黨章？

2018-03-12 00:05

習延續鄧小平改革開放 又打破政治繼承

2018-03-11 23:50

僅2票反對...大陸超高票通過修憲 習近平可再延任

2018-03-11 23:50

打破「七上八下」 習王成為固定政治夥伴

2018-03-11 23:47

中共修憲 內有紛紜 外有物議

2018-03-11 23:40

修憲退回文革時代？中國人大：問題不存在

2018-03-11 20:11

李秘：習近平爭取台灣民心力度將更加強

2018-03-11 20:05

楊開煌：未來中國可能面臨再修憲鬥爭

2018-03-11 19:49

張五岳：習延任破常規 對台可能多步進逼

2018-03-11 19:47

習近平修憲可終身執政 外媒質疑開倒車

2018-03-11 19:38

陸修憲 陸委會：未看到領導體制變革後的制衡配套

2018-03-11 19:16

中國修憲領導人任期 呂秋遠提十項看法認主席為虛設

2018-03-11 18:58

王信賢：中國修憲延領導人任期 效應擴全球

2018-03-11 18:05

人民日報社論：修憲為中華民族復興提供了有力保障

2018-03-11 17:51

中共修憲案過關 綠委：習近平「帝制」的第一步

2018-03-11 17:22

中共修憲案超高票過關 習近平可延任到2023年後

2018-03-11 15:55
看更多

熱門文章

中共修憲案超高票過關 習近平可延任到2023年後

2018-03-11 15:55

研究員遭懲處 只因前女友在中科院PO文下留的一席話

2018-03-12 09:31

中共修憲 內有紛紜 外有物議

2018-03-11 23:40

秦城監獄關人標準 不看級別看腦袋

2018-03-11 14:03

我們不是夫妻！ 吉林男遭直銷糾纏火車上求救

2018-03-11 14:10

僅2票反對...大陸超高票通過修憲 習近平可再延任

2018-03-11 23:50

強人政治興起 習延任民主國家不吭聲

2018-03-11 22:52

李秘：習近平爭取台灣民心力度將更加強

2018-03-11 20:05

打破「七上八下」 習王成為固定政治夥伴

2018-03-11 23:47

分析：習近平修憲 將造就篡位者

2018-03-12 10:45

當習延任碰上美鋼鋁稅…2大事激盪 台灣成焦點

2018-03-12 00:58

修憲關鍵期 北京扣法國記者 斷CNN訊號

2018-03-11 13:58

王信賢：中國修憲延領導人任期 效應擴全球

2018-03-11 18:05

中國修憲領導人任期 呂秋遠提十項看法認主席為虛設

2018-03-11 18:58

鄭文燦任港澳協會長 許做兩岸四地平台

2018-03-11 15:18

修憲退回文革時代？中國人大：問題不存在

2018-03-11 20:11

2千多年秦直道 規劃共享旅遊

2018-03-12 01:23

張五岳：習延任破常規 對台可能多步進逼

2018-03-11 19:47

強人政治興起…習延任 各國緘口 外媒質疑

2018-03-12 01:16

習近平修憲可終身執政 外媒質疑開倒車

2018-03-11 19:38

四川老人吃魚不吐刺 100根刺扎直腸

2018-03-11 14:07

開場先讚偉大戰略… 兩會發言背後 層層套路後的真心話

2018-03-12 00:34

FT精選／帝國崛起？ 別太早下論斷

2018-03-11 04:52

習延續鄧小平改革開放 又打破政治繼承

2018-03-11 23:50

習近平要求幹部戒貪止欲 防「枕邊風」

2018-03-11 13:58

楊開煌：未來中國可能面臨再修憲鬥爭

2018-03-11 19:49

中共修憲案過關 綠委：習近平「帝制」的第一步

2018-03-11 17:22

影／與江澤民「稱兄道弟」 紡織大王唐翔千逝世

2018-03-11 19:43

人民日報社論：修憲為中華民族復興提供了有力保障

2018-03-11 17:51

黨政人士：中國極權 讓台人覺得此去無活路

2018-03-12 12:44

黃安：小英把總統做成文藝女青年 大陸感謝來不及

2018-03-12 11:47

習大大無任期限制 強化黨領導 學者：台海議題升溫

2018-03-12 12:31

陸擴大開放 喊降汽車關稅

2018-03-12 00:52

一府一委二院 誰監督「國家監察委」？

2018-03-12 00:11

鐘山：美對中貿易逆差 放寬出口管制可減35%

2018-03-11 15:29

大陸漸晚婚 初婚大多30歲後

2018-03-12 01:23

長編組復興號 量產前「考試」

2018-03-12 01:23

「黨領導」入憲 習近平地位超過江胡

2018-03-12 01:03

星學者：中國延領導人任期 凸顯以黨領政

2018-03-12 11:18

北京評論家：三位一體…何以憲法配合黨章？

2018-03-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top