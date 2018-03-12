習大大無任期限制 強化黨領導 學者：台海議題升溫

2018-03-12 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



大陸全國人大昨以2958贊成票高票通過修憲案 ，取消國家主席任期制。國家主席習近平在修憲案投票前進入北京人民大會堂會場時，人大代表起立鼓掌 圖/法新社 分享 facebook 中國大陸全國人大昨以高票數通過修憲案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。陸委會前副主委、文化大學社科院院長趙建民認為，習近平強化中國黨的領導，在政策方向上所打的口號都是「民族偉大復興」，其中很重要的面向就是主權體現，勢必對台海議題增加壓力。

趙建民指出，此次修憲除了取消國家主席任期限制，同時也將「中國共產黨領導是中國特色社會主義的特徵」加入憲法第一條中，將強化公權力的貫徹。

他認爲，中美競爭白熱化、外交挑戰升溫，再加上共產黨內部統治力下降、官員貪腐情況增加等，內外問題促使習近平加強黨的領導。而習個人權力的增加，以及共產黨執行公權力意志力的強化，政策主軸勢必繼續朝偉大復興的方向邁進，著重主權的體現，對其他國家凡涉及主權爭議，無論是南海議題、台海議題等，壓力肯定會更加嚴重。

兩岸政策協會秘書長王智盛認為，習近平這麼急迫的要去取消任期制，內心想必有實現中華民族大復興的歷史責任感和壓力，預料現階段將集中精力實現2020全面建立小康社會的目標，兩岸問題短期內未必那麼急迫。

他認為，習取消任期制後，有更長的時間和更大的空間來處理兩岸，但小康社會階段性任務完成後，習實現兩岸統一的壓力加大，台海議題在習近平第三任期之後將會面臨挑戰。

亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學榮譽教授趙春山則撰文表示，習集權後的成功或失敗，對於台灣都會形成挑戰。因為，習已把兩岸問題和他「兩個一百年」的民族復興目標綁在一起，兩岸已成為一個「命運共同體」。

不過他指出，習近平屬於中共內部的「知台派」，充分理解台灣可為和不可為之處，習亦曾提出兩岸「心靈契合」的概念，意味他把「武統」視為下下之策，尤其最近兩韓高層接觸，對岸應是心知肚明，兩韓可以，兩岸有何不能？

至於對岸提出31項惠台政策，王智盛認為，很多部分屬於過去兩岸服貿談判延續下來的方向，並不是一個全新政策的開放；而在人才部分，其中多項措施吸引我國專業人才和高教人才，台灣應該考量的是如何能夠為這些到對岸尋找機會的人提供資源和後盾。王智盛並指出，中國的政策是把台灣的人才吸引過去，有利於提升對岸的競爭力，是不是能定義成「惠台」，有待思考。