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新聞眼／新系守住地盤 如何化解與正國會嫌隙

2018-03-09 00:00聯合報 本報記者鄭維真

台南市長初選砍得刀刀見骨，如何整合派系，將是黃偉哲下一道考題。圖為六參選人辯論前...
台南市長初選砍得刀刀見骨，如何整合派系，將是黃偉哲下一道考題。圖為六參選人辯論前合影。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨新潮流、正國會二大派系在縣市長初選廝殺激烈，高雄劉世芳上月退出選戰，讓新潮流在南台灣執政傳承出現波折，黃偉哲昨初選勝出，意味新潮流終守住台南版圖；但初選過程廝殺激烈，前所未有，如何整合黨內派系，化解與正國會的嫌隙，將是黃偉哲下一道考題。

台南一向是綠營地盤，被認為只要初選過關，「頭過身就過」，篤定當選。因此民進黨台南市長初選，早從兩年前立委選舉結束即開打。

黃偉哲、陳亭妃分別為新潮流、正國會兩派系指標人物，捉對廝殺，不僅爆出便當、手套、咖啡、黑函等疑雲，更扯上中資、黑金，連在本土劇置入也遭大做文章。黨內大打泥巴戰，戰火不斷，黨主席蔡英文說重話也被當耳邊風。

黃偉哲派系傾向原不明顯，但新潮流為保住台南地盤，與黃結盟，藉以消弭正國會勢力，為下屆總統大選提早做準備。屬新潮流的行政院長賴清德雖始終未表態支持誰，但子弟兵及昔日戰友紛紛投入黃陣營，連高雄市長陳菊也加入應援團，無疑注入強心針。

五十五歲的黃偉哲以「正派傳承」口號，對上四十四歲陳亭妃的「年輕力量」，兩強爭霸，最終陳還是因派系消長敗選。

台南市長初選砍得刀刀見骨，嚴重損害民進黨形象，基層擔憂恐讓年底大選產生變數，「安內攘外」將成黃的重點工作，以智慧化解與正國會的紛爭，再一致對外打選戰；否則，即使最後雖仍守住綠營版圖，卻傷痕累累，恐波及賴清德未來之路走得辛苦。

黃偉哲民進黨陳亭妃

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