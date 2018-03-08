綠台南市長初選…黃偉哲大勝 打團結牌

2018-03-08 23:52 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



民進黨昨公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲（左）勝出，被問有沒有想到贏那麼多，他摀嘴說，聽到結果嚇出一身汗。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長初選民調昨天出爐，立委黃偉哲以百分之四十一點五八支持度壓倒性勝出，他希望大家不要因為初選產生敵視。至於民調第二的陳亭妃仍對選舉過程遭受攻擊表達不滿，並指無法接受民調結果提前外洩；只是面對支持者要她參選到底，陳亭妃說，大家要團結為台南努力。

民進黨本周陸續完成嘉義縣、高雄市和台南市的縣市長民調初選作業，將提報下周三中執會通過。台南市長是民進黨內競爭最激烈地區，選前各陣營彼此攻擊不斷，黃偉哲和陳亭妃陣營在民調前夕，繼續隔空交火。

昨天民調結果出爐後，黃偉哲大勝，陳亭妃支持度為百分之廿八點一七，顏純左為百分之六點七二，王定宇為百分之五點一三，李俊毅是百分之二點一一，葉宜津為百分之零點七六。

黃偉哲說，不論贏一點或贏很多，都是責任重大，一定會釋出最大善意與誠意，與其他對手整合，並與黨內大老、地方大老溝通；他強調，民進黨是個大家庭，兄弟鬩牆是會有的，但最終會知道大家還是手足、是兄弟。

陳亭妃指出，昨天早上黨中央還未公布民調結果前，有媒體以跑馬燈公布結果，讓支持者無法接受；而且初選這段期間，後援會幹部不斷遭抹黑，讓她感到難過。 民調第二的立委陳亭妃不滿民調結果提前外洩，並表示控告黃偉哲前辦公室主任案不會撤告。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

脫黨參選？陳亭妃：台南是我家

由於陳亭妃和黃偉哲陣營在初選時，曾相互提出包括妨害名譽等官司，陳亭妃說，事關她的清白，她會繼續堅持，因為這些栽贓，已經意圖使人不當選。她說，當時堅持不抹黑、不口水、不攻擊，「或許我的決定是錯的，但起碼對得起自己的良心。」

是否會脫黨參選，陳亭妃表示，台南是她的家，她成長的地方，大家要團結一起，為台南的發展而努力。會不會幫黃偉哲輔選，她說，只要能為這塊土地努力，都不會排斥。但初選傷痕如何抹平，陳亭妃認為要看勝選者的思考。

其他參加初選的顏純左、王定宇、李俊毅、葉宜津四人，也都表示接受民調的結果。