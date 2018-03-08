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影／民進黨台南市初選 黃偉哲出線

2018-03-08 15:57聯合報 記者徐宇威╱即時報導

民進黨昨晚進行台南市電話民調，由於登記初選有立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃及台南市前副市長顏純左、民進黨前副秘書長李俊毅6人，初選過程競爭激烈，參選人互批抹黑，揚言提告，最後中午揭曉，台南市長初選民調結果，立委黃偉哲以0.4158勝出，第二名的陳亭妃則獲得0.2817，先前提出廢除ㄅㄆㄇㄈ想法的立委葉宜津以0.0076敬陪末座。

民進黨台南市長初選今天公布結果，由黃偉哲出線。 攝影／記者胡經周
民進黨台南市長初選今天公布結果，由黃偉哲出線。 攝影／記者胡經周
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民進黨陳亭妃葉宜津

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