南市初選民調大勝 黃偉哲：嚇出一身汗

2018-03-08 15:40 中央社 台北8日電



民進黨台南市長初選由立委黃偉哲勝出。本報資料照片 分享 facebook 民進黨台南市長提名初選民調勝出的民進黨立委黃偉哲今天表示，初選結果讓他嚇出一身汗來，他說，「一路走來沒想到有這樣比較大的差距」。

民主進步黨今天宣布，昨晚台南市長提名初選電話民意調查，由民進黨籍立法委員黃偉哲擊敗其他5名參選者勝出，如果一切順利，預定14日中央執行委員會公告提名名單。

黃偉哲得知結果後，受訪時被問到，有人說台南市長選舉是「頭過身就過」？黃偉哲說，對這個說法萬萬不以為然，這是低估選民智慧的講法。

他表示，今天只是民調公布日，後續還有提名與大選，「勝不驕、敗不餒」。

媒體問到，有沒有預期會贏這麼多？黃偉哲說，他的手心都是汗，嚇出一身汗來。贏一點是責任重大，贏得多是重大責任，沒有什麼差別，但的確一路走來沒想到有這樣比較大的差距。

對於媒體人周玉蔻一早就提前恭喜他，疑似民調提前曝光，黃偉哲說，周玉蔻的資訊從何而來，應該問她，不過派去監看的助理回報，訊息是樂觀的，但這只是抽樣與內部參考，並不代表正式結果。

媒體問到，另一名參選人、民進黨立委陳亭妃最後廝殺很激烈，未來如何整合？黃偉哲說，史上更激烈、差距更小的選舉所在多有，一定會釋出善意與誠意給所有參選人，與各參選人、黨內大老、地方大老溝通。

他說，民進黨是一個大家庭，兄弟鬩牆是會有的，但最終還是手足。

落敗的民進黨立委陳亭妃下午在立法院受訪時表示，初選期間堅持不抹黑、不攻擊、不耳語，「或許是錯的，但起碼對得起自己的良心」。

她表示，早上在黨中央民調開封前，就有媒體率先公佈資料還密集跑馬，這也是讓支持者不平的。

媒體詢問，初選後黨內同志傷痕如何抹平？陳亭妃說，就看勝選者的思考，她會當作是對自己考驗，最後證明陳亭妃是清清白白的，但初選過程中的官司也會繼續，與初選結束是無關的。

落敗的民進黨立委葉宜津在臉書上表示，尊重制度，尊重遊戲規則，接受結果，也祝福黃偉哲，她也會支持民進黨提名的市長候選人。

民主進步黨今天公布台南市長初選民意調查結果，民進黨籍立委黃偉哲以民調成績0.4158勝出，對手陳亭妃0.2817，顏純左0.0672，王定宇0.0513，李俊毅0.0211，葉宜津0.0076。