黃偉哲出線！王定宇：黨內團結最重要

2018-03-08 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市長民進黨內初選民調公布，立委王定宇除感謝市民支持，恭賀黃偉哲出線外，也呼籲黨內團結，讓市民重拾對民進黨的信賴。

王定宇表示，這場初選表態率高達85％，前所未見，是不分藍綠，高度動員的一場初選。這種高表態率如建構在大量金錢下的高度動員，或是相互攻擊後，市民焦慮後的結果，對民進黨未來發展極其不利，所有參選同志需謙卑面對，化解檢討。