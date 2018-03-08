民進黨台南初選廝殺慘烈 年底選舉恐添變數

2018-03-08 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 鄭維真 ╱台南報導



民進黨台南市長初選六人捉對廝殺，不僅爆出便當、手套、咖啡、黑函等疑雲，更牽扯派系、中資、黑金介入，大打抹黑、泥巴戰，連黨主席蔡英文下令說重話都無效，國民黨南市黨部主委謝龍介譏諷：「民進黨真是百毒不侵」。

台南為綠營大票倉，初選被民進黨視為「頭過身就過」，六人爭搶出線機會，希望在年底坐擁市長寶座，因此台南的市長初選早從兩年前立委選舉結束即開打。

不過，由於競爭相當激烈，黃偉哲、陳亭妃兩派系指標人物屢成眾矢之的，日前曾有數十名黨員至民進黨市黨部抗議，指出遭民進黨開除黨籍的議員分別支持黃偉哲及陳亭妃，未來這兩人替這些議員助選，將對其他參選人不公平，要求黨開除黃、陳兩人。

而黃也陸續遭對手踢爆扯入便當、手套、咖啡等疑雲，並疑有對手以黑函方式試圖抹黑，進入民調倒數階段時又遭指控國會辦公室主任涉詐欺、偽造文書，索取近3000萬元服務費，目前全案已進入司法程序。

葉宜津則曾在廣播節目受訪時透露，賴清德因南市前議長李全教賄選一事，對負責監票的陳亭妃有意見；陳亭妃則說，若照葉的邏輯，那賴最不喜歡的應該是黃偉哲，因疑涉黑金的議員支持黃。過年期間黃、陳戰火不斷，互指對方放話抹黑，破壞民進黨團結。

台南市長初選砍得「刀刀斷骨」，連基層支持者也看不下去，黃偉哲競選團隊發言人郭國文曾說，黨內初選只看見抹黑，有不少支持者抱怨「民進黨初選弄成這樣能看嗎？」恐損害民進黨形象，讓年底大選產生變數。