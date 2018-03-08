冷眼集／殺到斷骨 民進黨台南初選讓民主聖地蒙羞

2018-03-08 14:34 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周佑政



民進黨6名台南市長參選人一月時一同參加電視辯論。 圖／台南市長參選人黃偉哲服務處提供 分享 facebook

民進黨台南市長初選黃偉哲出線，南市選民結構綠大於藍，太陽花學運領袖林飛帆曾諷刺，某黨推個西瓜都會當選。初選過程各陣營彼此攻擊，幾乎已到相互毀滅的地步，甚至有參選人直指中資、黑金介入，這些指控非常嚴厲，究竟是造謠或事實，黨中央應持續查明，絕不能因初選落幕而船過水無痕。

赤裸裸鬥爭 不斷秀下限

民進黨在大台南地區執政超過20年，市民對民進黨的信賴與寬容程度非常高，民進黨理應珍惜，角逐初選者也應著墨擘畫施政藍圖與願景；只可惜這次初選過程，黨內同志不斷秀下限，赤裸裸的公開鬥爭，堪稱近年黨內初選選風最敗壞。

過去一段時間，民調領先的黃偉哲與陳亭妃陣營持續捉對廝殺，「滅哲計畫」、「毀妃三部曲」等耳語不斷在台南市流傳。曾擔任過民進黨副秘書長的李俊毅公開指控，南市初選疑似有中資介入，派系與黑金操縱南市初選，更直言這場初選可能毀了民進黨。

初選有三多 淪砸錢比賽

除了這類嚴正指控，連偷手套、偷咖啡也成為參選人互相攻擊的理由，令人啼笑皆非。

此外，南市初選有「三多」，請客多、後援會多、看板多，原本實踐黨內民主的初選制度，早已變調成為「砸錢比賽」。

不可諱言，台南的政治生態綠營在大小選舉中皆擁有優勢，黨內初選獲勝後，距離市長的寶座就不遠了。但初選過程的醜陋，市民看在眼裡，也很有感觸。若只因台南是民進黨的大票倉，參選人吃相就能如此難看，被吃定的選民總有一天會「覺醒」。

出身台南的綠營政治人物很喜歡說，台南是民主聖地，選民很有民主素養；這次民進黨初選過程荒腔走板，是對民主素養的最大反諷，也對不起民進黨的支持者。