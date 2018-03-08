觀察站／新潮流續守台南 派系整合考驗黃偉哲政治智慧

2018-03-08 14:39 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 鄭維真



民進黨台南市長初選被外界視為新潮流與正國會的對決，此次初選由立委黃偉哲出線，象徵繼賴清德之後，新潮流續守台南地盤，拿下年底在南台灣爭取執政版圖的機會。

55歲黃偉哲出生於台南七股，擁有美國耶魯大學、哈佛大學雙碩士學位，歷任四屆立委，家庭長期支持黨外運動為泛綠，與深藍名嘴黃智賢為兄妹，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則從母姓，為黃偉哲的弟弟。

民進黨台南市長初選今天公布結果，由黃偉哲出線，象徵新潮流續守台南地盤。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

黃偉哲、陳亭妃兩強爭霸，被外界及黨內視為新潮流、正國會兩派系的對決，黃偉哲原派系傾向不明顯，但新潮流為保住台南地盤，與黃結盟，藉以消弭陳亭妃所代表的正國會勢力。

新潮流系的行政院長賴清德雖始終未表態支持哪一名參選人，但他的子弟兵包括立委林俊憲、議員呂維胤等人都打著賴清德支持黃偉哲的口號，出面站台授戰旗，賴的昔日競選幹部多數也投入黃陣營，新系實質挺黃的態勢相當明朗。

由於新潮流派系奧援，黃偉哲聲勢高漲，陳亭妃也不甘示弱，黃、陳大舉動員地方勢力，選戰幾度陷入膠著，雙方攻防隨著初選民調接近日趨激烈，黨內廝殺由「刀刀見骨」成「刀刀斷骨」，不過賴的老戰友力挺黃，台南市政府多名親賴政務官也表態支持黃，連高雄市長陳菊也加入應援團，替他「獻聲」錄製廣告旁白，最後順利出線。

隨著高雄劉世芳退選，新潮流在南台灣的執政傳承出現波折，現在黃偉哲在台南初選勝出，也意味新潮流守住了南台灣台南這塊版圖；另一方面，初選期間同志捉對廝殺，刀刀斷骨，初選過後黨內派系整合、同志間的情感撫平將考驗黃偉哲的政治智慧。