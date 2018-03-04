拒絕空汙馬拉松！基進黨青年台南戴口罩陪跑

2018-03-04 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



基進黨台南黨部青年戴口罩、身著反空污服裝陪跑，呼籲市府應具備空污應變意識，舉辦大型運動賽事應積極避開空污嚴重季節。圖／基進黨提供 分享 facebook 台南市政府舉辦「2018第12屆台南古都國際馬拉松」吸引1萬6812人參加，由於連日空污嚴重，基進黨台南黨部青年戴口罩、身著反空污服裝陪跑，呼籲市府應具備空污應變意識，舉辦大型運動賽事應積極避開空污嚴重季節，美好的賽事才不會變成「國際呼霾趴」，讓全體選手陪市府一起做功德。

昨天台南測站PM2.5濃度於昨天清晨一度破百，南市府舉辦的古都國際馬拉松今天登場，空污問題也引起關注，基進黨台南黨部辦公室主任吳丞閩表示，本周台南市的PM2.5日平均值，高出世界衛生組織訂定的年平均標準10μg/m3（微克／立方公尺），日平均標準為25μg/m3，今天的空氣品質雖然沒有前幾天那麼差，盼能避開這段空污嚴重的時間舉辦賽事。

南市府秘書長方進呈表示，根據環保署的空品監測顯示，今天的空品指標為普通，從清晨5點45分開跑一直到上午9點期間，台南測站的PM2.5濃度界於22至30μg/m3（微克／立方公尺）之間，空品不算差，不僅要求環保局監控空氣品質外，若空品如果不佳，跑者要退賽均予以退費，未來也將要求教育局檢討舉辦時機，希望能避開空污期，維護跑者的健康。

基進黨大北門區參選人蘇鈺雯、東區參選人李宗霖等人今天也穿起反空污裝到現場「陪跑」。蘇鈺雯表示，每年的10月到隔年4月是空污嚴重季節，市府舉辦大型運動賽事時應積極避開空污嚴重季節，不要帶頭糾眾呼霾，「市府不能每次只靠運氣，應該調整時間延後舉辦！」