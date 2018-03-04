空污減緩 環保署解除中央指揮中心開設

2018-03-04 13:17 中央社 台北4日電



環保署今天表示，根據今天早上6時的空氣品質監測結果，全台空氣品質已逐漸恢復中，縣市應變指揮中心也陸續解除，經評估決定解除中央防制指揮中心開設。

受大氣擴散條件不佳影響，3日全台西半部地區空氣品質拉警報，環保署因應空氣品質不佳，宣布開設第二級中央空氣品質防制指揮中心，並召開3次應變會議協調應變管制事宜，包含各級環保機關加強污染源稽查管制力道、固定污染源啟動友善降載減排、避免露天燃燒等行為。

行政院環境保護署今天發布新聞稿指出，根據今天早上6時空氣品質監測結果，全台空氣品質狀況除了彰化縣二林測站達一級預警以上，其餘縣市測站都已降至預警二級，空氣品質逐漸恢復中。

環保署表示，縣市應變指揮中心陸續解除，目前僅有新北市仍維持成立防制指揮中心，環保署依據氣象條件研判白天後擴散條件將轉好，決定解除中央防制指揮中心開設，調整為處層級應變，並持續滾動式檢討精進後續應變作為。

環保署指出，由於空氣品質易受氣象條件影響，仍有較大不確定性，呼籲民眾可透過環保署發布的空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP等瞭解空氣污染即時訊息，當空氣污染發生時，應減少戶外活動、外出時配戴口罩，並多搭乘大眾運輸。