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北部空氣品質仍差 6日鋒面南下才可能趨緩

2018-03-04 12:58聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市區昨天空氣品質差灰濛濛今天稍為改善，空氣品質由紅色轉為「橘色提醒」，整體改...
桃園市區昨天空氣品質差灰濛濛今天稍為改善，空氣品質由紅色轉為「橘色提醒」，整體改善要到6日。圖／本報資料照片
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台灣北部昨天陷入「紅害」空氣品質拉警報，環保預估「紅害」將持續到6日鋒面報到才可能改善，桃園市今天上午空氣品質仍偏差，桃園空氣品質自動測站測出汙染物由紅色或轉「橘色提醒」，發布對敏感族不利訊號，桃園市環保局表示，桃園地區空氣品質仍差，該局清潔隊昨夜起出動洗街車在桃園、中壢、平鎮、龍潭、大園、觀音空氣品質較差地區洗街改善空品，但提醒有呼吸道、氣喘症狀敏感族群或心血管疾病患者，儘量不要戶外活動，出外最好戴上口罩，避免不適。

今天偏南風環境下，各地大多多雲到晴，晨間風速微弱、擴散條件不佳，北部、竹苗空品區空氣品質為「紅色警示」或轉「橘色提醒」。中央大學教授莊銘棟表示，這次空氣品質不良狀況，主要是受高壓迴流天氣型態影響，東南風受中央山脈阻擋，台灣西半部風速弱造成擴散不良，今天逐漸轉南風，汙染物將向北傳送，北部空氣品質仍偏差，研判將持續到6日鋒面南下才可能趨緩。

環保局長沈志修說，空氣品質紅色、橘色警示等級會影響一般人及敏感族群健康，有心臟、氣喘呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，儘量減少體力消耗活動及戶外活動，若需外出，最好配戴口罩，確實做好健康防護準備。

北部空氣品質不好，不利敏感族群健康，桃園市環保局提醒民眾外出最好配戴口罩，減少戶...
北部空氣品質不好，不利敏感族群健康，桃園市環保局提醒民眾外出最好配戴口罩，減少戶外活動。 圖／本報資料照片
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桃園市空氣品質仍偏差，桃園市環保局深夜出動洗街車，改善市區空氣品質。圖／環保局提...
桃園市空氣品質仍偏差，桃園市環保局深夜出動洗街車，改善市區空氣品質。圖／環保局提供
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空氣品質氣喘患者
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